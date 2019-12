Le bâtiment de l'ancienne caisse Desjardins du Lac des Nations sera restauré

Le bâtiment situé au 1146 de la rue King Ouest, à Sherbrooke, a été acheté par le Groupe Custeau, qui confirme vouloir conserver la vocation première de l'édifice.

Toutes nos études ont été faites et on va régler les problèmes de structure et remettre la location d'espaces de bureaux , indique le président du Groupe Custeau, Charles Custeau.

Les travaux de réfection seront amorcés au retour des Fêtes et devraient être terminés au printemps.

L'immeuble, qui était la propriété de la Caisse Desjardins du Nord de Sherbrooke, avec qui la Caisse du Lac des Nations a fusionné cette année, est évalué à 1,2 million de dollars.