1200 travailleurs étrangers se sont installés à Québec cette année

Québec international n'a pas chômé en 2019. L'organisation a mené un nombre record de missions à l'étranger dans l'espoir d'atténuer la pénurie de main-d'œuvre, une problématique de longue date dans la Capitale-Nationale.

En tout, l'organisme a organisé dix missions sur le terrain et trois activités de recrutement sur le web, où les employeurs font passer des entrevues aux candidats en vidéoconférence.

Bien que le bilan ne soit pas encore officiel, Marie-Josée Chouinard, directrice du département de l'attraction de talents chez Québec International, considère que les résultats sont positifs.

Québec International estime être à l'origine d'environ 1200 embauches cette année, soit plus de 3000 immigrants dans la grande région de Québec, en incluant les conjoints et enfants.

Dans une entrevue réalisée à l’émission matinale Première heure, Mme Chouinard explique que la plupart des travailleurs étrangers et leur famille s'installent à long terme dans la région de Québec.

C’est une tendance inverse par rapport au début des années 2000, souligne-t-elle, alors que les immigrants avaient tendance à se diriger davantage vers les métropoles canadiennes.

« La ville de Québec est l’une des villes qui a le plus haut de rétention au Canada maintenant. C’était tout l’inverse il y a 15 ans. On était pratiquement la pire figure au Canada, alors qu’aujourd’hui [nous sommes parmi les] meilleurs joueurs », affirme-t-elle.

C'est certainement à cause de notre économie et la diversité de plus en plus grande aussi de la ville de Québec.

Marie-Josée Chouinard