La 5G pourrait perturber les prévisions météorologiques 

Si la 5G promet de nous offrir une vitesse de transmission de données 10 fois plus élevée que la 4G et propulser l’Internet des objets, cette nouvelle génération de réseau de communications mobiles pourrait aussi créer des interférences avec les satellites de prévision météorologique.

Plusieurs acteurs du milieu météorologique, dont Organisation météorologique mondiale, mettent en garde contre ce risque depuis plusieurs mois. En mai, le directeur de l’Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA), Neil Jacobs, soutenait même que cela pourrait nuire au degré de précision des prévisions météorologiques, qui pourrait revenir à celui des années 1980.

C’est que certaines fréquences que transmettent les antennes de téléphonées connectées à la 5G sont très proches de celles utilisées par les satellites dont se servent les météorologues, ce qui pourrait créer d’importantes interférences.

Les près de 800 satellites d’observation du climat qui orbitent autour de la terre utilisent une bande de fréquences se situant entre 23,6 et 24 GHz, tandis que le réseau 5G se sert d’une bande de fréquences entre 24 et 27,5 GHz.

Nous sommes très préoccupés par l’interférence avec les prévisions et avertissements météorologiques, a dit le responsable des prévisions d’AccuWeather, Dan DePodwin, à BuzzFeed News. La 5G pourrait perturber des avertissements sévères de neige, de tempête, d’ouragan, de tornade et plus.

Un non-sens, selon les opérateurs

La GSM Association (GSMA), qui représente près de 800 opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile partout à travers le monde, a déclaré au à la chaîne française LCI que personne ne va interférer avec les satellites météorologiques et que les services météo existants seront sauvegardés sans entraver le déploiement de la 5G, en adoptant des approches raisonnables d'atténuation des interférences .

N’empêche que Renée Leduc, un ancien cadre de la NOAA, a dit à Buzzfeed News que ces mesures d’atténuation seraient insuffisantes.

La 5G devrait commencer à être déployée au Canada au courant de l’année 2020.