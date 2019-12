Mort d’un bambin à Edmonton : la Couronne veut un nouveau procès

La Couronne fait appel de la décision d’un juge qui avait reconnu Tasha-Lee Doreen Mack coupable d’homicide involontaire dans la mort du jeune Anthony Joseph Raine, mais l'avait acquittée de l'accusation de meurtre au second degré.

La Couronne soutient que le juge du procès a commis une erreur en refusant d’admettre la déclaration de la femme à la police comme preuve, en raison d'une violation de ses droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

Le corps du bambin de 19 mois avait été retrouvé sans vie en avril 2017, à l'extérieur d’une église, à Edmonton. Le père de l’enfant et compagnon de Tasha-Lee Doreen Mack, Joey Crier, qui avait plaidé non coupable aux accusations de meurtre au deuxième degré, de négligence criminelle causant la mort et de voies de fait, est en attente de son verdict.