Le triste conte de Noël des sinistrés de la Beauce

Il y a une dizaine d'années, Claude Dupont avait trouvé la résidence parfaite. Une belle grande maison, construite sur le terrain voisin de l’usine Vachon, où il travaille depuis plusieurs années.

Depuis les inondations historiques du printemps dernier, son petit coin de paradis s’est transformé en enfer.

C'est une année de catastrophe pour moi. Ç’a été le comble de tout pour cette année , se remémore M. Dupont.

Ce sera d'ailleurs le dernier hiver dans sa maison. Les pelles mécaniques la feront disparaître le printemps prochain. Malgré tout, la nostalgie ne s’empare pas de l’homme dans la cinquantaine. Pas question de décorer la maison pour un dernier Noël.

J'ai hâte que ce soit fini. Je n'ai plus d'attachement. La page est tournée et on veut oublier ça.

Claude Dupont, sinistré de Sainte-Marie