Une violente tempête hivernale s’abat sur Terre-Neuve à la veille de Noël

Environnement Canada a lancé un avertissement de tempête hivernale et plusieurs avertissements de neige pour la plupart des régions de l’île. Il recommande aux conducteurs de redoubler de prudence, alors que la visibilité sur les routes sera quasiment nulle par endroits à cause de la poudrerie.

Les routes et les autoroutes, les trottoirs et même les stationnements pourraient devenir glissants.

Saint-Jean et la péninsule d’Avalon seront parmi les régions les plus touchées, avec une prévision de 30 cm de neige abondante d’ici mardi soir.

Les compagnies aériennes Air Canada et WestJet ont transmis des avis aux voyageurs pour mardi, et certains bureaux provinciaux sont fermés pour la journée.

Prudence sur les routes

Allison Sheppard, météorologue au bureau de Gander à Terre-Neuve-et-Labrador, recommande aux résidents d’éviter de prendre la route dans ces conditions.

Si vous n'avez pas à vous déplacer, c'est peut-être une bonne journée pour rester à la maison. Allison Sheppard, météorologue

Laura Joyce des services routiers de la GRC Gendarmerie royale du Canada à Terre-Neuve met l’accent sur l’importance de la prudence sur la route dans ces conditions.

Vous devez allumer vos phares. Vous devez allumer vos feux arrière pour que les gens derrière vous sachent que vous êtes là. Avec la poudrerie, les gens peuvent vous voir à la dernière minute.

Interdiction de stationnement devancée

Le gouvernement provincial indique que les conducteurs de chasse-neige travailleront la veille et le jour de Noël pour maintenir les conditions routières.

Lynnann Winsor, directrice municipale adjointe de Saint-Jean, rapporte qu’il sera interdit de se garer dans la rue dès mercredi matin de 12 h 30 à 7 h 30. Elle commence habituellement le 8 janvier.

La directrice municipale adjointe de Saint-Jean, Lynnan Winsor, demande aux automobilistes de faire preuve de prudence sur les routes. Photo : Radio-Canada / Carolyn Stokes

Malheureusement, nous allons appliquer l'interdiction de stationnement un peu plus tôt cette année pour aider aux efforts de déneigement et pour nous assurer que les routes sont toutes sécuritaires pour les véhicules d'urgence.

L'interdiction de stationnement débute mercredi et reste en vigueur jusqu'à la fin mars.

Vagues déferlantes

Environnement Canada met aussi en garde contre les très grosses vagues, les vagues déferlantes et le niveau élevé de la mer plus tard dans la semaine. Sur les côtes est et nord-est de Terre-Neuve, on s'attend à des vagues de sept à neuf mètres jusqu'à jeudi et vendredi, en raison des vents forts.

Sarah Hunt et Ryan Baley se sont baladés dehors mardi malgré le mauvais temps.

Il y a eu qu’un seul jour de neige, alors nous en avons profité , dit Sarah Hunt.