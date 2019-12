Des conjoints de travailleurs miniers les rejoignent dans le nord pour Noël

À l'aéroport de Rouyn-Noranda, Isabelle Bélisle n'enregistre pas ses bagages pour un voyage dans le sud, bien au contraire. Sa destination finale est à 1545 km plus au nord, à la mine Raglan.

Elle va rejoindre son conjoint, qui doit travailler tout le temps des Fêtes. Il est vraiment content, parce qu'il y a deux ans, je me rappelle, ça l'avait attristé un peu. Ça lui faisait de quoi le 24 et 25. Il n'est pas tout seul, c'est sur qu'il a des collègues là-bas, mais ce n'est pas pareil , témoigne-t-elle.

Isabelle Bélisle pourra voir où son conjoint passe la moitié de son année pour la première fois. Photo : Radio-Canada / Jérémie Bergeron

Ce sera le premier passage d'Isabelle Bélisle dans le Grand Nord, grâce à la mine, qui réserve quelques places pour les conjoints dans l'avion nolisé. C'est toujours intéressant de vivre de nouvelles expériences, mais côté famille que je laisse derrière, mes enfants... c'est sûr que c'est un peu difficile aussi pour le temps des Fêtes, mais ça va, ils sont entre de bonnes mains , assure Mme Bélisle.

Pendant que les travailleurs sont au boulot, les visiteurs n'auront pas le temps de chômer. On a des activités, on fait de la banik, on fait de la confection d'art inuit avec des Inuits de la place, indique Mario Paquin, surintendant aux ressources humaines à la mine Raglan. On essaie de transmettre les valeurs de la culture inuite pour que ces gens là, par la suite, puissent en discuter avec les autres.

Mario Paquin, surintendant aux ressources humaines, organise avec son équipe des activités pour souligner le temps des Fêtes dans le Nord. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Chaque année, de nombreux membres de la famille des travailleurs font la demande pour visiter la mine, mais les places dans l'avion sont limitées. C'est très couru, chaque année on doit refuser du monde. Les gens adorent ça , affirme M. Paquin.

Mais plusieurs employés n'ont pas cette chance et doivent passer le temps des Fêtes loin de leur famille. Un moment parfois difficile, admet Paul Cloutier.

Le plus dur là-bas c'est quand ils mettent des décorations de Noël... ça moi je ne la trouve pas drôle, parce que ça me rappelle que c'est Noël et moi je suis à la mine.

Paul Cloutier passera Noël dans le Nord, pendant que sa conjointe restera à la maison avec les enfants. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

M. Cloutier aura peut-être droit à une surprise l'an prochain, puisqu'une trentaine de chanceux peuvent se rendre à la mine Raglan chaque année, visiter leur douce moitié.

Des soirées d'activités sont organisées à la mine la veille et le jour de Noël afin que les travailleurs passent de beaux moments, même s'ils sont loin des leurs.