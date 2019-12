La santé des Ontariens à risque s'il y a plus de compressions dans les hôpitaux, dit un rapport

Le rapport Ontario Hospitals : Leaders in Efficiency est publié alors que le gouvernement de Doug Ford mène une importante réforme des soins de santé visant à mettre fin à la médecine de couloir .

Les auteurs du rapport préviennent que s'il ne s'attaque pas d'abord aux enjeux budgétaires et de capacité des hôpitaux, le gouvernement pourrait aggraver le problème de médecine de couloir qu'il a promis d'éliminer.

Il s'agit sans aucun doute du système de santé le plus efficace de tout le pays , a déclaré Anthony Dale, président et chef de la direction de l'Association des hôpitaux de l'Ontario, qui défend les intérêts des 141 hôpitaux de l'Ontario.

Vous ne pouvez pas continuer à demander aux hôpitaux de fonctionner de cette fmanière. Il est temps de faire un investissement important pour réparer ces services .

Les séjours dans les hôpitaux de l'Ontario sont moins nombreux, moins chers et plus courts

Selon l’ AHOAssociation des hôpitaux de l'Ontario , le taux d'hospitalisation en Ontario est le plus bas au pays et les séjours des patients sont en moyenne moins coûteux et plus courts que dans toutes les autres provinces canadiennes.

En partie, parce qu'aucun autre système de santé provincial n'a subi autant de réformes, soutient le rapport.

Le système de santé de l'Ontario, en chiffres : Dépenses hospitalières : 1 494 $ par habitant (la moyenne canadienne est de 1 772 $)

1,4 lit de soins de courte durée par 1 000 habitants (la moyenne canadienne est de 2,0)

Dépenses de 10 363 $ par habitant (la moyenne canadienne est de 12 360 $)

6,2 jours: séjour moyen en soins de courte durée en Ontario (la moyenne canadienne est de 7,5)

L'Ontario a toujours les mêmes 30 000 lits d'hôpitaux qu'elle avait en 1999, quand le premier ministre Mike Harris a créé la Commission de restructuration des services de santé.

Deux décennies plus tard, la population de l'Ontario a non seulement augmenté de 27 %, mais elle a aussi vieilli. Le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus est 75 % plus élevé aujourd'hui qu'en 1999.

Un patient sur six ne devrait pas être hospitalisé

La ministre de la Santé de l'Ontario Christine Elliot. Photo : CBC

Le système de santé est ainsi beaucoup plus vulnérable aux patients en attente de niveau de soins alternatif (NSA).

Les patients NSA sont parfois appelés familièrement des bloqueurs de lits , car ils continuent d’occuper un lit dans un hôpital même s'ils ne requièrent plus les soins qui y sont fournis.

Ces patients sont devenus malgré eux le symbole de la médecine de couloir en Ontario.

Ces patients pourraient avoir besoin de soins de longue durée ou de soins à domicile ou simplement de rentrer chez eux, mais ils ne peuvent pas obtenir leur congé de l'hôpital car ces services ne sont pas disponibles. Anthony Dale, PDG de l'association des hôpitaux de l'Ontario

Avec tant de patients en attente de soins alternatifs, vous pouvez imaginer l'engorgement qui se crée , a indiqué le PDG de l’AHO, notant que le problème a des répercussions à tous les niveaux: des salles d'urgence aux chirurgies non urgentes.

C'est le signe d'un déséquilibre du système , croit-il.

Des solutions de la province

Au printemps, le gouvernement Ford a lancé la plus importante réforme des soins de santé en 50 ans en créant une méga-agence de la santé, l'organisme Santé Ontario.

Le plan des conservateurs vise à inciter les hôpitaux, les résidences de soins de longue durée et les autres fournisseurs de services de santé à former des équipes de soins coordonnés dans la province.

C’est très prometteur. Nous espérons pouvoir nous attaquer à certains de ces problèmes systématiques, comme le nombre élevé de patients NSA, mais cela prendra des années , a indiqué Anthony Dale. Nous avons besoin de plus de marge de manoeuvre pour que le système puisse changer.

Le rapport de l'AHO indique que le système ne peut plus accepter de nouvelles compressions sans que les patients et leurs familles n'en souffrent.

C'est une situation que le gouvernement n'a absolument pas créée, c'est une situation dont il a hérité, mais les faits parlent d'eux-mêmes , a déclaré Anthony Dale.