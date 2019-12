Les prestations d'aide sociale font un bond important à l'Île-du-Prince-Édouard

À quelques heures de Noël, l'Île-du-Prince-Édouard annonce une augmentation des prestations d'aide sociale. Selon le gouvernement, il s'agit de « la plus importante injection de fonds directement dans les programmes d'aide sociale » de l'histoire de la province.

À compter du 8 janvier prochain, une personne seule prestataire de l'aide sociale va recevoir 342 $ par mois. Il s'agit d'une augmentation de 109 $. Un couple va recevoir 173 $ de plus et pour chaque enfant, 34 $ de plus.

Ces augmentations qui totalisent 6,4 millions de dollars sont les plus importantes dans l'histoire de la province.

Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard va aussi mettre fin aux allocations spécifiques pour la nourriture, les vêtements, les articles ménagers et les biens personnels. Il va les remplacer par un montant forfaitaire.

Le ministre du Développement social et du Logement, Ernie Hudson, estime que la province n'a pas à dicter aux prestataires de l'aide sociale comment dépenser leur allocation. Il y a une certaine flexibilité qui est nécessaire , dit-il.

Ça donnait l'impression [aux prestataires de l'aide sociale] qu'ils ne pouvaient pas dépenser autant pour certains achats, qu'il s'agisse de vêtements ou de nourriture. Ernie Hudson, ministre du Développement social et du Logement de l'Île-du-Prince-Édouard

Fait assez rare en politique : les changements ont été annoncés conjointement par le gouvernement et l'opposition officielle.

La porte-parole du Parti vert en matière de Développement social, Hannah Bell, se réjouit de ce coup de pouce additionnel dont vont bénéficier quelque 5000 Insulaires. Il s'agit de fournir aux Insulaires dans le besoin la sécurité et la dignité d'avoir de quoi se nourrir , dit-elle.

Le Parti vert réclamait depuis quelques années des augmentations importantes des prestations d'aide sociale.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier, le montant personnel de base aux fins du calcul de l’impôt sur le revenu des particuliers à l'Île-du-Prince-Édouard va passer de 9160 $ à 10 000 $. Le taux d’imposition des petites entreprises va baisser de 0,5 % pour s’établir à 3 %. Enfin, le seuil de faible revenu va passer de 17 000 $ à 18 000 $.

