Soulagement chez les employés du Nouvelliste

La nouvelle est tombée lundi en fin de journée, les six quotidiens régionaux sont sauvés par la Cour supérieure, qui a accepté le plan de relance proposé par le contrôleur financier chargé de gérer la faillite du groupe de presse.

Dans l’édifice de la rue Bellefeuille lundi, les journalistes du Nouvelliste se disaient heureux de pouvoir vivre un temps des fêtes avec la certitude que le quotidien poursuivra ses activités et qu’ils pourront conserver leur emploi.

Les 350 employés de GCM ont accepté de verser 5 % de leur salaire dans des coopératives pour y parvenir.

C’est sûr qu’on va entamer l’année 2020 plus heureux, plus confiants en l’avenir et vraiment mobilisés pour faire de cette coopérative une réussite.

Louis Ménard, président de la coopérative.