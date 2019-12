Comment profiter des fêtes sans se mettre les pieds dans les plats

Qu’on soit invité ou que l’on reçoive, les célébrations des Fêtes ne sont pas sans risque lorsqu’on ne maîtrise pas les us et coutumes généralement admis. Pour ne pas faire de faux pas, voici un petit tour d’horizon de quelques règles de l’étiquette à respecter.

Vous avez choisi votre plus belle parure pour le temps des Fêtes et vous avez décidé d’ouvrir votre porte à votre famille et vos voisins, mais êtes-vous sûr de bien tout savoir sur les règles à respecter?

Julie Blais-Comeau est experte en étiquette et fondatrice d'un site de conseils. Elle rappelle que recevoir n’est pas anodin.

De l’art de bien recevoir

Selon Mme Blais-Comeau, l’hôte accepte tacitement une série de responsabilités. Il a certes le devoir de nourrir ses convives, de les divertir, mais aussi d’assurer leur sécurité.

On va vraiment bien déblayer son entrée. On va bien éclairer. On va s’assurer que les marches ne soient pas glissantes. On va aussi penser au service de l’alcool en alternant avec de l’eau. On peut aussi faire des arrangements avec des services de raccompagnement, les taxis et même de plus en plus on voit des gens qui louent des autobus scolaires , explique-t-elle.

Si vous recevez des personnes d’autres cultures, il est aussi indiqué d’expliquer vos traditions et ce qui se fait chez vous. Cela permet d’éviter toute confusion ou situation gênante.

D’un autre côté, pour les invités, il est de bon ton de s’adapter à ceux qui nous accueillent en suivant l’adage à Rome fait comme les Romains , précise Julie Blais-Comeau.

Être un bon invité

Si l’étiquette est un ensemble de bonnes pratiques qui varient en fonction des cultures, au Canada il est assez courant d’apporter un cadeau à son hôte.

Mais ce cadeau a une signification méconnue.

On fait un cadeau d’hôtesse pour se désengager de l’obligation de réciprocité. La règle de l’étiquette quand on est invité c’est de recevoir à son tour dans la saison, explique-t-elle.

Julie Blais-Comeau est conférencière et experte en étiquette. Photo : Radio-Canada / Julie Blais-Comeau

Elle ajoute qu’il s’agit ainsi d’une forme d’excuse qui prend le plus souvent la forme d’un bien d’une valeur d’environ 25 $.

De plus, s’il s’agit d’un bien alimentaire comme du vin, il doit être offert aux hôtes et non consommé lors de la réception.

Discuter oui, mais pas de tout

Lorsqu’on en vient aux sujets de discussions, Julie Blais-Comeau le rappelle, tous les sujets ne sont pas les bienvenus.

Il y a un acronyme à retenir : PARCS. Il vaut mieux éviter la politique, l’argent, la religion, et il faut être prudent avec les différences culturelles ou les sports , indique-t-elle.

De plus, l’experte en étiquette invite les convives à bien se renseigner sur qui est invité à la fête.

Il faudrait vraiment s’assurer que nos enfants sont aussi bienvenus. Si notre voisin fait un cocktail du temps des Fêtes et que nos enfants ont à peu près le même âge et jouent ensemble régulièrement, ça ne veut pas dire que nos enfants sont nécessairement invités , rappelle Mme Blais-Comeau.

De même, nos animaux de compagnie ne reçoivent pas d’office leur carton d’invitation.

Étiquette 2.0

Les règles de l’étiquette sont un reflet de la société et évoluent avec le temps, souligne-t-elle.

Aussi, les nouvelles technologies ont leurs règles. La grande maison du savoir-vivre londonienne Debrett’s s’est même associée à Facebook pour établir une liste des meilleures pratiques à adopter sur messagerie.

Il est ainsi de bon ton, entre autres, de rester concis, mais pas trop, de se limiter à un seul message et de répondre rapidement (ou de laisser le message non lu si on ne peut y répondre immédiatement).

Comment ne pas perdre la tête lorsqu'on cuisine

Enfin, si vous vous êtes porté volontaire pour la dure tâche de cuisiner pour votre famille ou vos amis, il existe une petite astuce pour ne pas être pris de court : commencer par la fin.

Dès la veille, mettez la table. Quand vous préparez les plats, vous allez du dessert jusqu’à l’entrée. On recule comme ça pour que si jamais il y a des invités qui arrivent un peu plus tôt, vous serez rendu à préparer les canapés ou à sortir les grignotines. À ce moment-là, les invités pourront même vous aider si vous le souhaitez , explique Mme Blais-Comeau

Une dernière règle importante pour les invités : soyez à l’heure ou appelez pour prévenir de tout retard.