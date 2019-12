Deux femmes accusées à la suite d’un incendie mortel à Amherst

Deux femmes ont comparu en cour à Amherst, en Nouvelle-Écosse, lundi, pour des accusations d’introduction par effraction et d’incendie d’une maison qui a entraîné la mort d’un homme originaire de Moncton, au Nouveau-Brunswick.

La victime est Stephen Nagle, 26 ans. Il avait été reconnu coupable de complicité après les faits, en 2016, dans l’affaire du meurtre prémédité de Baylee Wylie à Moncton.

Stephen Nagle accompagnait Marissa Shephard lorsqu’elle a été arrêtée à Moncton en 2016 à l’issue d’une cavale de dix semaines.

Marissa Shephard a été condamnée pour le meurtre de Baylee Wylie, 18 ans, mais elle a fait appel avec succès et elle subira un nouveau procès.

Les deux nouvelles accusées sont Krystal Robertson, 30 ans, et Bryanna Ackles, 25 ans.

Cinq chefs d’accusation de vol et d’incendie pèsent sur Krystal Robertson pour les faits survenus à la maison d’Amherst. Elle est accusée de possession de méthamphétamine en vue d’un trafic, d’introduction par effraction, de possession d’un pied-de-biche, d’une scie à métaux, d’une hachette et de coupe-boulons pour entrer dans la maison par effraction et d’avoir causé des dommages avec un incendie.

Bryanna Ackles doit répondre aux mêmes accusations ainsi qu’à celle de conduite dangereuse et de violation d’ordonnances de la cour. Elle devait respecter un couvre-feu, ne pas troubler l’ordre public et bien se conduire.

Les deux accusées ont comparu en cour en ayant l’air fatiguées. Elles restent derrière les barreaux en attendant leur prochaine comparution, le 2 janvier, pour leur enquête sur le cautionnement. La cour interdit à Bryanna Ackles de communiquer avec Krystal Robertson.

Une affaire « triste et tragique »

Non loin du palais de justice d’Amherst, Vaughn Martin était au téléphone pour organiser la démolition de la maison incendiée.

Les autorités, dit-il, l’ont informé que la maison devait être placardée si elle n’allait pas être démolie. M. Martin estime qu’il ne vaut pas la peine de la réparer étant donné la gravité des dommages causés par l’incendie. Il veut la faire démolir dès que possible.

Vaughn Martin habitait de temps en temps dans cette maison qui appartient à son cousin et dans sa propre maison située à proximité. À son réveil samedi matin, il a appris que la maison de son cousin avait brûlé.

La maison appartient à un cousin de Vaughn Martin. Ce dernier y habitait de temps en temps, mais il ne s'y trouvait pas au moment des faits. Photo : CBC/Tori Weldon

M. Martin dit qu’il est allé voir ce qui s’était passé et que des policiers l’ont informé que deux femmes avaient été arrêtées et qu’un homme était resté à l’intérieur.

Stephen Nagle n’était pas un résident de cette maison.

Vaughn Martin dit qu’il a été bouleversé en apprenant que quelqu’un était mort dans la maison.

Selon lui, Krystal Robertson et Bryanna Ackles détenaient certains de ses effets personnels au moment de leur arrestation, dont son passeport et un manteau en cuir.

La valeur des biens volés est inférieure à 5000 $, selon des documents déposés à la cour.

Vaughn Martin qualifie les faits de tristes et tragiques. Il dit que les objets volés étaient facilement remplaçables et que le jeune homme n'avait pas à mourir.

