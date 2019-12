Santé des yeux : le système a négligé d’examiner 1800 donneurs potentiels

La province a raté l'occasion d’examiner plus de 1800 patients décédés pour des dons oculaires et des dons de tissus humains, faute de personnel, selon de nouveaux chiffres obtenus par CBC grâce à une demande d’accès à l'information.

Ces chiffres ne comprennent pas les dons d’organes, qui sont gérés à part, selon le Réseau de santé Horizon, responsable du programme de don d’organes et de tissus du Nouveau-Brunswick.

Environ 4 % des donneurs deviennent des donneurs de tissus oculaires ou de tissus humains, estime Horizon.

Cela signifie que 74 personnes parmi les 1851 donneurs potentiels passés inaperçus auraient pu faire don de tissus tels que leurs cornées, leurs tendons ou leurs os pour améliorer la qualité de vie d’autres personnes.

Les parents d'Avery espéraient que ses yeux bleus puissent aider une autre personne à voir le monde. Photo : Radio-Canada / Ed Hunter

Déception chez la famille Astle

Les données sont choquantes et décevantes pour Michelle Astle, dont le fils de 16 ans, Avery, était l’un de ces donneurs potentiels passés inaperçus.

Les gens font confiance au système de santé en général, mais ces statistiques indiquent un échec, selon Mme Astle.

Avery Astle et trois de ses amis, Cassie Lloyd, Emma Connick et Logan Matchett, sont morts durant un accident de voiture survenu près de Miramichi en avril. La famille Astle ne croyait pas qu’un don d’organe était possible dans son cas, mais elle espérait qu’un prélèvement de tissus permette d’aider d’autres personnes.

Personne de disponible

La famille explique qu’elle en avait parlé au personnel de l’Hôpital de Moncton, qui lui a dit que personne n’était toutefois disponible pour faciliter le don de tissus.

Selon le ministre de la Santé, Hugh Flemming, le fait que l’accident soit survenu durant la fin de semaine de Pâques y est pour quelque chose. Il avait ajouté qu’il comptait travailler fort pour améliorer les choses.

Mais les statistiques démontrent que le problème ne se manifeste pas uniquement lors de longues fins de semaine. Chaque mois , dit-elle, des donneurs potentiels passent inaperçus.

De plus, selon les données, 62 autres donneurs potentiels sont passés inaperçus en avril parce que le programme était fermé ou parce qu’il n’y avait pas de technicien de garde.

Décembre 2018 était le mois durant lequel le plus de donneurs potentiels qui sont passés inaperçus, avec un total de 112.

Selon les données d’Horizon, le programme pouvait être fermé pour plusieurs raisons, par exemple si l’équipe était déjà occupée par un autre prélèvement de tissus ou si aucun technicien n’était disponible par manque de personnel ou à cause d’une absence imprévue.

Personne chez les autorités médicales n’était disponible pour une entrevue en la matière.

Les données les plus récentes d’Horizon démontrent moins d’interruptions du service jusqu’à présent dans l’exercice financier courant. Le programme a raté l’occasion d'examiner 31 donneurs potentiels en août et 27 autres en septembre, les deux mois les plus récents couverts par les chiffres.

Horizon reconnaît qu’il faut faire des efforts pour réduire les interruptions du programme de dons oculaires et de tissus humains et l’organisme estime qu’il fait des progrès , explique par courriel la directrice du programme, Nadya Savoie.

Le programme a pu embaucher et former plus de personnel, ce qui améliore le service , précise-t-elle.

Qu’en est-il ailleurs en Atlantique?

En Nouvelle-Écosse, par contre, la banque provinciale de tissus humains fonctionne sans interruption, selon son directeur, Harold Taylor.

Le programme en Nouvelle-Écosse n’a manqué que cinq dons potentiels depuis le mois d’avril. Le programme du Nouveau-Brunswick en a manqué 2014 d’avril à la fin de septembre, selon les chiffres du Réseau de santé Horizon.

Terre-Neuve-et-Labrador n’a pas de programme de dons oculaires ou de tissus humains, selon un porte-parole de la Régie de santé de l’est. La province importe des tissus.

L’Île-du-Prince-Édouard ne recueille pas de dons oculaires ou de tissus humains non plus, selon un porte-parole de Santé IPÉ. Les donneurs potentiels sont signalés à la Banque de tissus de la Nouvelle-Écosse.