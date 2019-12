André Gauthier demeure en prison à Dubaï

L’organisme britannique Detain in Dubaï espérait que l’homme d’affaires, détenu depuis 10 mois à Dubaï pour une affaire de détournement de fonds de 30 millions de dollars, puisse être libéré pour Noël.

Dans un communiqué, la directrice de l’organisme, Radha Stirling, estime que M. Gauthier est victime de l’incompétence de son avocat. Le tribunal a affirmé qu’il restait 62 chefs d'accusation qui n’avaient pas été portés en appel par l’ancien avocat d’André dans le délai imparti; les jugements précédents dans ces affaires sont donc toujours valables. Il s’agit d’une erreur judiciaire grave , souligne-t-elle.

Les trois juges de la cour d’appel devaient rendre une décision à la lumière d’un rapport d’expert déposé en novembre. Les spécialistes avaient pour mandat de déterminer qui avait accès aux comptes bancaires de l’entreprise Gold AE en 2014, juste avant qu’André Gauthier ne signale la fraude aux autorités des Émirats arabes unis.

Le fils d'André Gauthier, Alexis Gauthier, est déçu de la décision. Depuis le début, il y a quelqu’un qui tire les ficelles dans le gouvernement aux Émirats arabes unis. Il y a des irrégularités aberrantes depuis le début et là, on en a encore juste eu la preuve.

Ils ne savent plus quoi faire pour le garder, pour ne pas qu’il parle parce qu’il y a trop d’informations importantes. Là, ils se tournent vers des vices de procédure bidon. On aimerait juste que le gouvernement canadien arrête de faire l’autruche et commence à agir.

Alexis Gauthier