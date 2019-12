Les traversiers de Marine Atlantique perturbés par les changements climatiques

Des tempêtes hivernales plus violentes font augmenter le nombre d'annulations des traversiers de Marine Atlantique. Les systèmes météorologiques s'installent maintenant pendant plusieurs jours, ce qui rend les traversées plus difficiles.

Marine Atlantique exploite des traversiers entre North Sydney (N.-É.) et Port aux Basques (T.-N.-L.), et une deuxième route qui va de North Sydney à Argentia (T.-N.-L.).

Au cours des cinq dernières années, le nombre moyen de traversées annulées pour Marine Atlantique a été d'environ 175 par exercice financier.

En 2018-2019, ce nombre s’élève à 204.

En février 2018, des traversées annulées ont entraîné des files d'attente de camions de transport au terminal de traversiers de North Sydney (N.-É.) Photo : CBC / Yvonne Leblanc-Smith

Darrell Mercer, un porte-parole de Marine Atlantique, affirme que c'est en raison de vents plus forts et de systèmes météorologiques plus puissants.

Ce qui aurait pu être dans le passé une tempête de 24 heures où nous aurions perdu quelques traversées, est maintenant une tempête qui peut s’installer pour deux ou trois jours , dit-il.

La plupart des annulations ont lieu d'octobre à mars, ce qui épargne à Marine Atlantique la saison estivale très occupée.

Un phénomène plus large

Le directeur de l'Association canadienne des traversiers, Serge Buy, a déclaré que les activités des traversiers partout au pays ont été touchées par les changements climatiques.

L'Association représente les propriétaires et les exploitants de traversiers ainsi que les intervenants de l'industrie.

Nous constatons des changements et il est difficile de s'y préparer et de les prévoir. Serge Buy, directeur de l'Association canadienne des traversiers

Nous savons que, de façon générale, le temps change et nous voulons simplement nous assurer que nous planifions nos opérations afin de garantir la sécurité des passagers , affirme M. Buy.

Il a ajouté que les traversiers de la côte du Pacifique ont également été frappés par des tempêtes plus fortes et que dans le Nord canadien, les eaux gèlent plus tard et dégèlent plus tôt, ce qui signifie que les traversiers doivent modifier leurs horaires pour essayer de suivre le rythme.

Une question de sécurité

Les traversiers de Marine Atlantique sont dotés de propulseurs et de stabilisateurs pour maintenir les navires en équilibre et assurer le confort des passagers.

Toutefois, Darrell Mercer a indiqué que la technologie ne peut pas empêcher les navires de se balancer lorsqu'il y a de fortes vagues et des vents violents.

Dans le passé, il a dit que les traversiers faisaient du jogging sur la côte , c'est-à-dire qu'ils remontaient et descendaient la côte en attendant que le temps se calme pour pouvoir accoster.

Une traversée de huit heures pouvait durer jusqu'à 16 heures ou plus dans une mer agitée.

Les gens tombaient malades, la cargaison sur le pont des passagers était endommagée et on brûlait un surplus de carburant, alors du point de vue de l'environnement et des coûts, ce n'était pas efficace , a déclaré M. Mercer.

Darrell Mercer est le porte-parole de Marine Atlantique. Photo : CBC / Ted Dillon

Les capitaines examinent maintenant les prévisions, se consultent et décident s'ils peuvent accoster de l'autre côté. S'ils pensent qu'ils ne pourront pas faire entrer le navire au port parce que le temps est trop mauvais, ils ne naviguent pas.

Nous savons qu'il n'y a pas de solution parfaite lorsque nous avons un climat comme celui de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse , ajoute M. Mercer. Le Canada atlantique est reconnu pour son climat difficile pendant les mois d'hiver et nous faisons de notre mieux pour servir nos clients.

Avec les informations de CBC