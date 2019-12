Manque de bénévoles à Opération Nez rouge pour le Nouvel An 

Opération Nez rouge tire la sonnette d’alarme sur le peu de bénévoles qui ont rejoint ses rangs cette année pour la soirée du Nouvel An à Winnipeg. L’organisme a encore besoin de trouver une centaine de personnes pour raccompagner les conducteurs.

Le plus rapidement on peut répondre aux personnes, moins il y a de chances qu’elles changent d’avis et décident de conduire elles-mêmes , explique la coordinatrice des opérations à Winnipeg, Sharra Hinton.

Le Nouvel An est assez particulier, ajoute-t-elle, parce que personne ne veut rentrer chez lui avant minuit, mais dès que ce moment est passé, bon nombre de gens désirent retourner à leur résidence.

Cela demande beaucoup de bénévoles pour faire ce travail tous les jours , renchérit Sharra Hinton.

Pour raccompagner un conducteur chez lui, il faut une équipe de trois personnes : un conducteur désigné, un copilote chargé du guidage et un accompagnateur pour ramener le client jusqu’à chez lui.

Les équipes réalisent entre 8 et 10 voyages par soirée, de 21 h à 3 h.

Depuis 25 ans, Opération Nez rouge offre un service gratuit pendant les fêtes pour dissuader les conducteurs de prendre le volant en état d'ébriété.

Selon Sharra Hinton, 45 personnes ont offert leurs services pour le Nouvel An cette année, sur les 150 bénévoles nécessaires.