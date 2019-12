De nouveaux arrivants hébergés par une famille québécoise après les tornades à Gatineau

Le passage des tornades restera gravé dans la mémoire de la famille N'dri pour longtemps.

Landry N'dri, sa femme, Mathenin Ouatara, et leurs deux enfants de 4 ans et de 6 ans, étaient arrivés au Canada depuis deux mois. Ce jour-là, ils avaient décidé d'aller faire des courses pour habiller les enfants en prévision de l'hiver, lorsque l'alerte de tornade a retenti sur le téléphone du père de famille.

Quelques minutes après, des amis nous ont fait parvenir une photo de notre habitation. La tornade avait détruit tout l'appartement , témoigne M. N'dri, des trémolos dans la voix, à l'émission Les matins d'ici.

Prise en charge par la Croix-Rouge dans les heures qui ont suivi, la famille passe une nuit à l'hôtel. C'est le lendemain, au Cégep de l'Outaouais, qui sert de refuge aux sinistrés, qu'une famille québécoise vient offrir son aide.

Une famille québécoise nous a proposé de nous prendre chez elle , relate M. N'dri. Après quelques minutes d'hésitation, la famille franchit le pas. Les quelques minutes qui ont suivi la rencontre nous ont convaincus que c'était une famille de très bonne foi qui voulait vraiment donner son aide. On a été très bien accueillis chez elle , se remémore M. N'dri

Pour la famille fraîchement arrivée au pays, la catastrophe naturelle entraîne aussi au final une belle expérience. On a eu tout l'amour et la chaleur de la maison , rapporte Landry N'dri.

C'est la première famille québécoise qu'on a rencontrée, qui nous a fait confiance, qu'on ne connaissait pas avant. Landry N'dri, père de famille

Plus d'un an après la catastrophe, Landry N'dri, sa femme et ses enfants sont restés amis avec la famille qui les a accueillis. Ils s'invitent mutuellement à souper. Cette rencontre l'a beaucoup marquée, conclut-il.