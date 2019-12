Une maison en pain d’épice grandeur nature fait le bonheur des enfants à Pubnico

La population de Pubnico-Ouest en Nouvelle-Écosse poursuit une tradition du temps des Fêtes en mémoire d'une femme de la communauté morte tragiquement il y a plus d'un an.

Remplie de petits sacs contenant des biscuits en pain d'épice faits à la main et d'autres friandises, la maison en pain d'épices d'Annis Surette fait le bonheur des enfants qui y font plusieurs visites pendant le mois de décembre.

Les enfants viennent avec leurs parents et vont dans la gingerbread house et signent leur nom et prennent un petit sac et ils s'amusent sur le traîneau et faisant aller les cloches que David a mises , explique Yvette d’Entremont, de l’organisme West Side Improvement Society.

Annis Surette a lancé cette tradition avec son mari, David Surette, il y a cinq ans. Ils avaient entièrement construit eux-mêmes la maison de pain d’épice.

Je m'amusais à le faire. Je n'ai point pris de temps. Quand je n'avais rien à faire, j'allais m'amuser et je le faisais , affirme David Surette.

La population avait l'habitude de voir chaque année apparaître cette décoration de Noël unique.

Des bénévoles disposent les sacs de friandises dans la maisonnette chaque jour. Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

Annis est morte subitement dans un accident de voiture en août 2018. La communauté s'est ensuite demandé comment elle pourrait lui rendre hommage. L'idée de poursuivre la tradition est venue naturellement aux bénévoles de la West Side Improvement Society.

Les enfants aimaient ça beaucoup, beaucoup, puis on n’allait point la laisser s'en aller et David ne pouvait pas le faire tout seul. Ça fait qu'on s'est mis ensemble et tout le monde nous aide , souligne Yvette d’Entremont.

Auparavant installée dans la propriété des Surette, la maison se trouve maintenant devant le presbytère de l'église locale.

Chaque jour, un bénévole se rend à la petite maison pour la remplir de nouveaux sacs. La popularité de cette attraction ne cesse d'augmenter. L'an dernier, plus de 400 sacs ont été distribués. Cette année, les bénévoles en ont préparé 500.

L'attraction plaît aux enfants de la région. Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

Des jeunes de l'école de Pubnico-Ouest ont même mis la main à la pâte pour aider le groupe.

Les sixièmes années nous ont aidés à paqueter les sacs, préparer les sacs pour les mettre. On a eu neuf femmes qui ont cousu les sacs et les enfants les ont paquetés , explique Mme Surette.

La communauté compte poursuivre cette tradition encore longtemps.

Cette année, les curieux pourront apercevoir la maison en pain d'épice d'Annis jusqu'au 7 janvier.

Avec les renseignements de Kassandra Nadeau