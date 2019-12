Une jeune patineuse de Campbellton se distingue sur la scène nationale

Lors du Défi 2020 de Patinage Canada, Malyka Keeley a connu une première journée couci-couça en se classant onzième au programme court chez les prénovices. Elle s'est toutefois reprise en main et a tout donné lors du programme long.

On ne s'attendait vraiment pas à être sur le podium. J'ai fini onzième dans le [programme court] et après on est monté deuxième dans le long pour finir deuxième au combiné. Ça fait qu'on était vraiment fous là , affirme la jeune de 12 ans en riant.

L’année 2019 aura été faste pour Malyka avec un championnat provincial en février et un autre de l'Atlantique en avril.

Ses résultats l'ont poussé à quitter la maison pour s'inscrire dans un programme sport-étude dans la région de Montréal.

Je vous dirais que ç’a été très, très difficile. C'est une décision qui est venue de Malyka , indique sa mère, Marie-Claude Keeley. Dans le fond, ça vient d'elle. Ça fait qu'on a dit : “Okay, on va l'essayer”. Puis, elle est encore là. Elle est toute seule là depuis le mois d'août et ça va super bien.

Je vais à l'école le matin et après je vais au patin. Je patine et après je fais des devoirs et je vais me coucher , explique la jeune fille. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Je progresse vraiment bien. Ça m'ouvre des portes partout.

De retour à la maison pour le temps de Fêtes, Malyka Keeley n'a pu s'empêcher de sauter sur la patinoire. Ça me rend toujours heureuse d'être sur la place , dit-elle.

Elle a ainsi renoué avec Nicole Savoie, qui l'entraînait au début. Elle a patiné avec Lissa-Anne McGaghey, une autre patineuse de Campbellton qui s'est illustrée sur la scène nationale. Malyka dit qu’elle l’a toujours considérée comme étant un modèle à suivre.

Marie-Claude Keeley dit avoir l'intention d'appuyer sa fille aussi longtemps que cette dernière voudra faire du patinage artistique. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Marie-Claude Keeley est fière de la progression de sa fille en seulement quelques mois. Même si c'est un peu contraire à son instinct maternel, elle est prête à continuer de l'appuyer dans cette voie.

On vit pour nos enfants puis on va l'appuyer dans ses rêves le plus longtemps possible, tant et aussi longtemps qu'elle veut, tant et aussi longtemps qu'elle va en faire , souligne Marie-Claude Keeley.

Avant d'atteindre de plus grands événements sportifs, Malyka Keeley sait qu'elle devra consacrer toute son énergie à la pratique de son sport.

