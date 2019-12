Soupir de soulagement au Quotidien

Le directeur général du Quotidien, Denis Bouchard, se réjouit de la décision, qui survient à quelques heures de Noël.

C'est une grande victoire pour l'information régionale le fait de poursuivre, mais deuxièmement, c'est des emplois qui sont maintenus. Mais au delà de tout ça, je pense que c'est la diversité d'information, le juge l'a bien campé dans sa décision. Ça aurait été un drame de ne plus avoir d'information et de diversité régionales.

Les retraités, qui perdront 30 % de leurs rentes lors du transfert aux coopératives, sont déçus de la décision. Le plan de redressement prévoit des quittances à la fermeture des régimes, ce qui empêche les retraités d'entamer des recours contre la CSN et Unifor. Ils estiment que les syndicats ne les ont pas représentés adéquatement.

Le porte-parole des retraités du Quotidien, Serge Lemelin, avance que les retraités vont probablement en appeler de la décision du juge.

Nous avons 21 jours pour porter en appel la décision et nous allons étudier très sérieusement la décision rendue par le juge Dumais. Et qu'est-ce que ça dérange aux coopératives, aux lecteurs, aux employés que la CSN et Unifor puissent être redevables des gestes qu'ils ont posés?

Serge Lemelin, porte-parole des retraités du Quotidien