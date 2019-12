Cinq activités originales pour le temps des fêtes au Manitoba

Créer une ville de carton

Le Musée des enfants du Manitoba organise une journée de bricolage bien à l’abri du froid, le 26 décembre. Lors de cette journée qui se tient le lendemain de noël, les familles sont invitées à apporter leurs boîtes de carton avec eux au musée qui est situé à la Fourche à Winnipeg.

Les jeunes comme les plus âgés pourront créer toutes sortes de structures faites de boîtes de carton. Ils pourront rapporter leurs créations avez eux, ou bien les ajouter à la Ville de carton qui sera créé au cours de la journée.

Coût : 11 $ par personne (ce qui donne accès à toutes les galeries du musée)

Heures d’ouverture : 11 h - 15 h

Lieu : 45 rue Forks Market, à Winnipeg

Le Festival des crèches de Saint-Georges

Une crèche de Réal Bérard à Saint-Georges

Avec plus de 300 crèches dans sa collection, le festival des crèches de Saint-Georges, au Manitoba, est devenu une attraction unique pour cette communauté francophone située à 120 km au nord-ouest de Winnipeg.

L’ajout d’une crèche de Réal Bérard à sa collection permanente marque la 10e édition du festival, qui se déroule jusqu’au 2 février prochain.

Coût : 6 $ pour les adultes, 3 $ pour les enfants de 3 à 6 ans, gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

Heures d’ouverture : 10 h à 16 h du lundi au samedi, 13 h à 16 h lundi.

Lieu : 19 Baie Caron Sud, à Saint-George au Manitoba

Ballade au palais législatif

Oui, les journées se font courtes à ce moment de l’année, mais c’est l’occasion de découvrir le terrain du Palais législatif sous une nouvelle lumière, ou plutôt sous 300 000 lumières.

L’installation des centaines de milliers de lumières crée un spectacle magique dès que le couché du soleil. Des huttes destinées à réchauffer les passants ont aussi été installées sur le terrain du Palais législatif du Manitoba.

Coût : gratuit

Heures d’ouverture : tout le temps, à éviter entre 8 h et 17 h environ, lorsque le soleil est levé

Lieu : 450 Broadway, à Winnipeg

Bonus lumières de Noël : Si une balade à pied ne fait pas votre affaire, certaines maisons décorées sont mieux découvertes lors d’une balade en voiture (ou à vélo, pourquoi pas?). Voici certaines des meilleures rues décorées pour Noël à découvrir en voiture : Dans le quartier Linden Woods : le chemin Foxmeadow, le chemin Shorecrest, le chemin Hennessey et la baie Royal Park.

Dans l’ouest de la ville : la rue Isbister et le croissant Bernadine.

Dans le sud-est de Winnipeg : la rue Aldegate et le chemin John Forsyth.

À River Heights : la rue Lockwood

Marcher avec les loups

De nombreux loups peuplent le Whiteshell, au Manitoba Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Avez-vous déjà voulu entendre hurler les loups? Le parc provincial du Whiteshell offre une randonnée guidée de nuit le long du chemin Pine Point à environ deux heures et demie à l’est de Winnipeg.

La randonnée de cinq kilomètres permettra d’atteindre les rapides de Pine Point, souvent à moitié gelées en cette saison, donnant lieu à des structures de glace impressionnantes. Les participants pourront aussi hurler pour essayer de susciter une réplique des loups qui peuplent cette région.

Coût : gratuit, mais un laissez-passer pour les parcs provinciaux est obligatoire

Heures d’ouverture : 18 h à 20 h 30

Lieu : Autoroute 307 dans le Parc provincial du Whiteshell

Pêche sur glace

Une famille pêche sur la glace. Photo : Radio-Canada / courtoisie OFAH

Envie de vous essayer à la pêche sur glace sans avoir à acheter l'équipement nécessaire? Fort Whyte Alive offre une introduction gratuite à la pêche sur glace le 3 janvier.

Coût : gratuit, mais il faut payer l’entrée (10 $ pour un adulte, 8 $ pour un enfant)

Heures d’ouverture : 13 h à 15 h

Lieu : 1961 rue McCreary, à Winnipeg

Pour les pêcheurs plus ambitieux, un concours de pêche sur glace est organisé le dimanche 5 janvier à Selkirk, au nord de Winnipeg, avec plus de 35 000 $ en prix. L’événement a pour but de récolter des fonds pour la fondation de l’Hôpital des enfants du Manitoba, et CancerCare Manitoba.