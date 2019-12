Vivre Noël dans le calme à Lac-Bouchette

Dès ce soir, bien des gens seuls, en couple ou en famille viendront profiter de l'endroit pour se ressourcer... L'Ermitage offre d'ailleurs une série d'activités bien spéciales en cette période de Noël.

Plus de 2500 personnes viendront pour profiter du décor apaisant de l'endroit et pour se ressourcer quelques temps.

On reste ici à Lac-Bouchette et l'Ermitage c'est un endroit qu'on adore fréquenter. Donc dans cette période de l'année, c'est encore plus significatif.

Marilou, mère de famille