Le duo Milk & Bone reprend What Are You Doing New Year's Eve?

Les années précédentes, Milk & Bone a repris I’ll Be Home For Christmas, Have Yourself a Merry Little Christmas, Blue Christmas, Last Christmas, Santa Tell Me et All I Want For Christmas Is You. Cette année, Laurence Lafond-Beaulne et Camille Poliquin reprennent What Are You Doing New Year's Eve?, popularisée entre autres par Ella Fitzgerald.

En 2019, le duo a reçu le prix Juno de l’Album électro de l’année pour Deception Bay et le Félix du spectacle de l’année anglophone au Gala de l’ADISQ.

Par ailleurs, les deux Montréalaises ont réalisé la trame sonore du film Mafia inc. de Podz, qui sortira en salle le 14 février 2020.