Ces jouets suremballés qui ne sont pas emballants pour l'environnement

Le grand déballage des cadeaux aux pieds du sapin approche et de nombreux parents auront peut-être l’impression d’avoir acheté plus de déchets que de jouets à leurs enfants. Toujours encombrantes, parfois inutiles, les boîtes dans lesquelles les jouets sont emballés sont souvent néfastes pour l’environnement.

On déchire allègrement ces films en plastiques qui renferment des boîtes en carton, elles-mêmes remplies de billes de polystyrène, de papier bulle ou de styromousse… un plaisir coupable pour l’environnementaliste albertain Courtney Powell qui s’est prêté au jeu de déballer 5 jouets pour créer un monticule de déchets qui finiront dans les poubelles quelques minutes plus tard.

Regardez le volume excessif [d’emballages en tout genre] qu’il y a en comparaison de l’espace qu’occupent les jouets , constate-t-il.

Carton rouge

Après le déballage des cadeaux, c’est le casse-tête du tri qui commence pour les parents.

Un des problèmes, dit-il, est que de nombreux plastiques d’emballage n’affichent aucun pictogramme indiquant le type dont il s’agit ou s’ils peuvent être recyclés.

La plupart des plastiques qui permettaient aux jouets de tenir en place finissent donc dans le bac à ordure et termineront leur vie dans un site d’enfouissement.

Plus la taille de ces plastiques est petite, plus cela peut créer des problèmes selon Courtney Powell.

Des oiseaux ou d’autres animaux peuvent les ingérer , déplore-t-il en pointant du doigt des petites billes blanches contenues dans un des cinq jouets. Pendant leur transport à la décharge, elles peuvent s’envoler dans les airs. On retrouve déjà suffisamment de microbilles de plastiques dans nos océans et nos lacs , ajoute-t-il.

Si Barbie a pu garder sa coiffure intacte grâce aux multiples attaches métalliques qui emprisonnaient sa chevelure, les spécialistes déplorent que le suremballage serve plus à des fins mercantiles que de protection, et que ces articles soient trop souvent conçus sans considération pour la planète.

Tout ce qui est les attaches, les rubans, les cordons : si on tente de [les] faire entrer dans un centre de tri, cela peut s’enrouler aux équipements qui servent à faire le tri mécanique et on est obligé d’arrêter [le processus] pour aller les débloquer , explique Marc Olivier, chimiste spécialisé en environnement et en gestion des matières dangereuses à l'Université Sherbrooke.

À cela, Courtney Powell ajoute que seule une poignée de centres de gestion des déchets sont capables de recycler des articles composés de différents plastiques ou d’une combinaison de matériaux.

Est-ce un assemblage de carton et d'aluminium ou d’aluminium et de plastique? , s’interroge-t-il sans pouvoir le déterminer, sans indications sur la boîte qu’il a entre les mains.

Bien qu'elle soit en carton, ce type de boîte de jouet recouverte d'une pellicule plastique n'est pas recyclable. Photo : CBC / Sam Martin

Dans le doute, c’est encore une fois vers le site l'enfouissement qu’elle atterrira, tout comme une panoplie de papiers qui sont, à tort, associés à des emballages plus écolos.

On n’est pas capable de recycler du papier s’il est enduit, métallisé ou recouvert d’une pellicule qu’on ne peut pas séparer du papier , affirme Marc Olivier.

La fabrication de ces cartons ou de ces papiers fantaisie a une empreinte carbone plus grande que le plastique, selon Courtney Powell. On utilise plus de ressources pour les produire que pour fabriquer du plastique , affirme-t-il. C’est la sale vérité que renferment la plupart des boîtes de jouets.

En France, une étude intitulée L’économie de l’espace vide a révélé, l’an dernier, qu’en moyenne la moitié (52 %) des boîtes de jouets achetées en ligne était en fait remplie de vide. Le rapport souligne que ces boîtes surdimensionnées, qui peuvent parcourir des milliers de kilomètres, ont aussi un coût environnemental considérable.

Pendant ce temps, à Edmonton, la Ville constate que les poubelles des citadins prennent le double de leur poids entre le début et la fin du mois de janvier.

Les jouets achetés par CBC/Radio-Canada dans le cadre de ce reportage ont été donnés au Conseil albertain des refuges pour femmes (Alberta Council of Women's Shelters).