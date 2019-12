Le transport, dossier central dans l'Est-du-Québec en 2019... et en 2020

Prolongement de l'autoroute 20, prolongement de la route 138, plus d'accessibilité et de mobilité... Voilà autant de dossiers qui ont fait couler de l'encre en 2019 et qui promettent d'en faire couler autant en 2020, à entendre nombre d'élus municipaux de l'Est-du-Québec.

Alors que 2019 tire à sa fin, l’heure est au bilan pour les maires de l’Est-du-Québec, dont Marc Parent, Réjean Porlier et Simon Deschênes, élus représentant respectivement Rimouski, Sept-Îles et Sainte-Anne-des-Monts. Les maires ont livré leurs témoignages à l’émission D’Est en Est, lundi.

Le maire de Sept-Îles estime que la Côte-Nord n’a jamais été aussi mobilisée qu’au cours des deux dernières années relativement au désenclavement de la région, par le prolongement de la route 138, par exemple.

C’est ce qu’on espère, avoir un outil de développement économique comme toutes les autres régions du Québec, c’est-à-dire avec un accès à ce grand territoire-là pour désenclaver nos populations, puis se donner un peu de chance d’être plus attractif aussi , résume le maire Porlier.

Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

Il déplore toutefois que le gouvernement québécois ne présente pas d’engagement concret, hormis le signal positif du ministre des Transports, François Bonnardel, survenu il y a quelques semaines. Le maire espère pouvoir établir un plan d'action avec le ministre au retour des Fêtes.

Le maire Porlier estime par ailleurs qu'il faudra revoir et repenser toute la question du transport dans son ensemble , plaide-t-il. Cela passe par des infrastructures routières, l'accès au territoire, mais aussi le prix des billets d'avion, sans oublier un service de traversier plus fiable.

Du côté du Bas-Saint-Laurent, le prolongement de l’autoroute 20 entre Notre-Dame-des-Neiges et Rimouski est un enjeu phare pour le maire Parent, selon lequel 2019 a vraiment été une année de transport .

Il se réjouit notamment de l'engagement du premier ministre François Legault de réintégrer la construction du nouveau tronçon au Plan québécois des infrastructures (PQI).

Le maire de Rimouski, Marc Parent Photo : Radio-Canada

C'est absolument essentiel, aussi bien pour la Gaspésie que le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord, d'avoir accès à nos territoires. Marc Parent, maire de Rimouski

Le développement économique dépend de l’accessibilité, signale pour sa part le maire de Sainte-Anne-des-Monts, selon qui l’autoroute 20, la route 132 et la modernisation des équipements aéroportuaires sont prioritaires.

Nous, on a subi la plus forte baisse démographique au dernier recensement pour les villes de 5000 habitants et plus, donc on est en mode séduction , fait valoir le maire Simon Deschênes, évoquant la proximité avec le parc de la Gaspésie et le fleuve Saint-Laurent comme des attraits dont il faut tirer profit.

Le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes Photo : Radio-Canada / Jean-françois Deschênes

Les bons coups de 2019

Le maire de Rimouski évoque l’obtention par sa ville de la 57e finale d’été des Jeux du Québec à l'été 2022 comme une des bonnes nouvelles de 2019.

La Grande Place qui donne la marge de manœuvre pour que la ville puisse examiner les problèmes du centre-ville est aussi une bouffée d'air frais, selon le maire Parent.

Parmi les réjouissances de 2019 à Sainte-Anne-des-Monts, il y a la fin de l'avis de faire bouillir l'eau qui durait depuis trois ans. Le retour de l'eau potable après trois ans, ça a été toute une saga , mentionne M. Deschênes. Mais, le bon coup, c'est le dossier de la Maison de la Culture , dit-il, et ce, malgré une explosion des coûts qui a donné du fil à retordre aux entrepreneurs.

Par ailleurs, à titre de président de la Régie intermunicipale de l'énergie de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, il souligne la distribution de six millions de dollars à chaque municipalité. Ce sont des revenus autonomes qui entrent dans les coffres des municipalités et qui permettent d'accélérer des investissements dans les infrastructures municipales tout en gardant un fardeau fiscal assez stable , précise-t-il.

De l'autre côté du fleuve, à Sept-Îles, l’enjeu principal est la main-d’oeuvre, selon le maire Porlier. Aujourd'hui, on parle davantage d'entrepreneuriat , souligne l'élu, alors qu'auparavant, l'accent était mis sur les grandes entreprises.

Finalement, la mobilisation citoyenne et le rapprochement avec les communautés autochtones de la Côte-Nord au cours de la dernière année sont des éléments de fierté pour Réjean Porlier.

Avec les informations de Xavier Lacroix