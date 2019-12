Le moral est bas, le moral n’est pas facile. C’est beaucoup de familles qui sont affectées présentement, surtout quand on est dans la période des Fêtes , a lancé le maire en entrevue à l'émission Les matins d'ici, au sujet des centaines de travailleurs de l'industrie forestière mis à pied depuis l’automne en Outaouais.

Dans les derniers mois, ce sont quelque 600 emplois dans le domaine forestier qui ont ainsi été supprimés, dont plusieurs dans des entreprises importantes qui ont pignon sur rue à Thurso.

Le maire Lauzon a cependant souligné que certaines avancées lui laissent entrevoir un peu d’espoir pour l’année à venir.

Du côté de Lauzon [Lauzon Planchers de bois exclusifs à Papineauville, NDLR], on s’attend à une réouverture tôt au printemps, on parle de février-mars. Du côté de Fortress, le processus va être un peu plus long au niveau de la restructuration, mais les pourparlers vont bon train avec des investisseurs pour relancer cette papetière , a-t-il expliqué.

L’importance de se diversifier

Les répercussions majeures de la crise forestière sur Thurso et ses environs ramènent à l’ordre du jour l’enjeu de la diversification économique.

Ça fait un an et demi qu’on a commencé à réfléchir sur la diversité, comment on pourrait diversifier notre économie, créer de nouveaux emplois et des emplois de qualité sur notre territoire , a indiqué Benoit Lauzon.

Ironiquement, a-t-il fait valoir, il faut d’abord relancer l’industrie forestière moribonde pour poursuivre les efforts de diversification.

Avec l’arrêt de la papetière [Fortress], il faut absolument mettre notre énergie là-dessus pour l’instant pour pouvoir attirer des entreprises chez nous. Ça nous prend une économie en santé , a affirmé l’élu.

L'usine Fortress de Thurso a dû arrêter temporairement sa production en raison du faible prix de la cellulose sur les marchés (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Thurso et la MRC de Papineau pourront cependant compter sur un nouvel outil pour explorer des avenues économiques potentielles : Internet haute vitesse. En novembre, les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé une aide financière de 6,5 millions de dollars pour installer 195 kilomètres de fibre optique d’ici 2021.

Brancher les régions avec le reste du monde, ça va nous donner un outil important pour continuer d’avancer , a lancé le maire Lauzon avec un certain optimisme.

Au terme de ce projet, 3000 habitants dans une douzaine de municipalités de la MRC auront accès à une connexion Internet haute vitesse.