L'Opération Père Noël fait 500 petits heureux en Gaspésie et aux Îles

L'initiative provinciale, chapeautée dans la région par la Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs, permet aux enfants qui écrivent une lettre au Père Noël de voir leurs vœux exaucés.

Cette année, 700 enfants ont écrit une lettre, une augmentation de près de 200 lettres par rapport à 2018.

Tout est fait de façon anonyme , précise le directeur général de l'organisation, Maurice Quesnel. Et il arrive parfois que le Père Noël reçoive des demandes particulières.

Cette année, on avait un jeune de 11 ans qui avait besoin d'un lit et d'un matelas parce qu'il couchait dans le lit à sa mère et elle, couchait sur le divan. Alors tu te dis qu'on est peut-être pas conscients de toute la misère qu'il y a en Gaspésie.

Maurice Quesnel, directeur général de la Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs