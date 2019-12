À Matane, la frénésie de Noël s'empare des commerces d'alimentation

Dans les cuisines de la boulangerie Toujours Dimanche, à Matane, c'est la course contre la montre pour préparer les commandes de Noël, tout en continuant de servir le café aux clients, qui sont nombreux à ce temps-ci de l'année.

C'est difficile Noël parce qu'on n'a pas beaucoup plus de staff , explique la copropriétaire de la boulangerie, Marie Fortin.

L'été, on embauche, on le sent venir, ça vient tranquillement et ça dure trois mois. Noël, c'est le même staff que novembre... c'est tranquille, c'est mort, il n'y a rien qui se passe et tout d'un coup, paf! C'est ça qui est difficile, d'adapter la cadence , souligne-t-elle.

On donne un gros coup et on va se reposer quand tout le monde va travailler, en janvier! Marie Fortin, copropriétaire de la boulangerie Toujours Dimanche

Si les baguettes, les viennoiseries et les pâtés à la viande sont particulièrement populaires auprès des clients de la boulangerie, d'autres préfèrent les produits de la mer pour le repas de Noël.

Cette année, la Poissonnerie du Phare Ouest, à Matane, a décidé d'offrir des plateaux repas préparés sur mesure pour les fêtes.

Une annonce proposant des tartares, ceviches et tartinades publiée sur la page Facebook de l'entreprise a suffi à convaincre plusieurs clients.

La Poissonnerie du Phare Ouest offre notamment des tartares de saumon pour les fêtes. Photo : Zone 3 / Rosalie-Anne Lavoie Bolduc

Depuis une semaine, je travaille à temps plein et j'ai fait beaucoup de mets. On ne s'ennuie pas beaucoup! , lance la cuisinière Anne-Marie Caron.

Certains décident même de partager ce plaisir avec leurs proches vivant à l'extérieur de la région. Ainsi, des clients paient pour faire livrer des plateaux préparés et bien emballés dans des glacières, en autobus.

Les gens appellent pour les commandes, que ce soit du vivant ou du cuit. Ils font préparer, on l'emballe et on va le porter au terminus. Ça, ça s'en allait à Montréal. J'en ai une cet après-midi qui part pour Québec. Ça voyage! Chantal D'Astous, gérante de la Poissonnerie du Phare Ouest

Malgré la lourdeur de la tâche, les employées de la boulangerie et de la poissonnerie se réjouissent de la popularité des produits locaux et de pouvoir, à leur façon, contribuer aux festivités.

Avec les informations de Michaële Perron-Langlais