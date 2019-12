Enlevée et violée, elle vient en aide aux victimes d'agression sexuelle

La vie de Jaydan Hutchinson a basculé en 2017 lorsqu’elle a été séquestrée et agressée sexuellement par un homme qui prétendait vouloir lui offrir un contrat de mannequinat aux États-Unis. Aujourd'hui, la jeune albertaine a retrouvé un semblant de normalité et tente d'aider les victimes d'agression sexuelle en confectionnant des couvertures.

Jaydan Hutchinson a vécu l’enfer. En mai 2017, l’Albertaine alors âgée de 19 ans est tombée dans un guet-apens qui aurait pu lui coûter la vie. Contactée sur Instagram par un homme lui proposant un contrat de mannequin aux États-Unis, elle est tombée dans les griffes d’un prédateur sexuel.

Il a abusé de moi physiquement, sexuellement et mentalement pendant les cinq jours qui ont suivi. [...] Je n’ai jamais eu aussi peur de toute ma vie , raconte-t-elle.

Secourue au bout de cinq jours d'horreur, la jeune femme a été hospitalisée aux États-Unis avant de pouvoir rentrer chez elle en Alberta. C'est là que Jaydan, qui ne portait que ses sous-vêtements à son arrivée à l’hôpital, a reçu la couverture en laine polaire qui allait lui donner le réconfort dont elle avait besoin.

Vous ne pouvez pas savoir à quel point un objet si banal peut devenir si important pour vous quand vous n’avez plus rien ni personne. Ça change votre vie , raconte Jaydan Hutchinson, rencontrée chez ses parents à Lloydminster.

Aider pour mieux guérir

Depuis son retour en Alberta il y a deux ans, la jeune femme souffre du syndrome de stress post-traumatique, de dépression et d’anxiété. Elle a également entamé une thérapie au Centre d'information sur les violences sexuelles de Lloydminster, sa ville natale.

C’est sa grand-mère qui lui a récemment donné l’idée de confectionner des couvertures pour aider les victimes d’agression sexuelle.

Jaydan Hutchinson (centre), entourée de sa mère Jennelle Hutchinson et de sa soeur Kaia Martens, confectionne des couvertures pour les victimes d'agression sexuelle. Photo : Radio-Canada / Madeleine Cummings

Ma grand-mère a remarqué le réconfort que cette couverture m’a apporté et elle a décidé d’en fabriquer quelques-unes et d’en faire don à d’autres victimes. C’est là que je me suis dit que je pouvais prendre cette idée et la faire grandir , dit-elle.

En deux semaines, la jeune femme a déjà fabriqué et vendu pour près de 3 000 $ de couvertures. Ses couvertures appelées The Survivors Blanket (les couvertures des survivants) sont confectionnées bénévolement par Jaydan et ses proches, puis vendues sur Facebook entre 50 $ et 70 $ chacune.

Pour chaque couverture vendue, une autre est offerte à une victime à travers le Centre d'information sur les violences sexuelles de Lloydminster.

Elle espère que ses couvertures briseront l’isolement dans lequel les victimes d’agression sexuelle peuvent se trouver. Les couvertures destinées aux victimes sont d’ailleurs toutes accompagnées d’un mot d’encouragement.

La couverture qu’on m’a donnée a été plus importante que tout pour moi. [...] J’espère continuer le plus longtemps possible , affirme-t-elle.

Pour la jeune femme, le projet est également l'occasion de sensibiliser la population au problème des agressions sexuelles. On veut que les gens sachent qu’ils peuvent dire non, qu’ils peuvent faire leurs propres choix. C’est un problème qui a pris des proportions épidémiques , dénonce-t-elle.

Avec les informations de Madeleine Cummings