Le défi du film The Song of Names : six acteurs pour deux rôles

Lorsqu’on a proposé à François Girard de réaliser Le chant des noms (The Song of Names), il y a réfléchi, car le film mettait en scène un violoniste, comme dans Le violon rouge. Dans ce nouveau long métrage, le défi principal a été de faire fonctionner deux trios d’acteurs qui jouent les deux personnages principaux. Le nouveau long métrage du réalisateur québécois sort le 25 décembre et est adapté du roman de l’écrivain britannique Norman Lebrecht.

En y regardant de plus près, je me suis vite rendu compte que c’était un univers complètement différent [de celui du Violon rouge], et j’avais envie de contribuer à ce film , explique François Girard en entrevue avec Catherine Richer à l’émission Le 15-18.

Six acteurs jouent Martin et Dovidl, les personnages principaux, à différentes époques de leur vie. C’est un défi important. À la première lecture du scénario, j’ai compris que c’était ma grosse bataille, et c’est demeuré vrai jusqu’à la fin , soutient François Girard.

Si des faits historiques, comme la Deuxième Guerre mondiale, sont importants dans l’histoire, ce film raconte d’abord la vie et l’intimité entre deux presque frères qu’on suit de 10 ans à 55 ans.

C’était le vrai propos pour moi. [...] On est très collés sur ces personnages. Mais la vraie toile de fond est invisible, c’est l’Holocauste. François Girard

Il ajoute que si l’Holocauste avait pris une plus grande place dans le scénario, il ne se serait pas permis de réaliser le film, car ce sujet a été amplement couvert au cinéma.

Six acteurs, deux rôles

Tim Roth et Clive Owen incarnent les deux protagonistes à l’âge adulte. Le premier joue Martin, le pianiste, et le deuxième joue Dovidl, le violoniste qui disparaît la veille d’un concert. Martin passera sa vie à le chercher.

Le réalisateur François Girard, au centre, est entouré des acteurs Luke Doyle (Dovidl de 9 à 13 ans), Tim Roth (Martin adulte), Misha Handley (Martin de 9 à 13 ans), Gerran Howell (Martin de 17 à 21 ans) et Jonah Hauer-King (Dovidl de 17 à 23 ans). Clive Owen (Dovidl adulte) est absent. Photo : getty images for imdb / Rich Polk

Luke Doyle et Jonah Hauer-King se partagent le rôle de Dovidl respectivement de 9 à 13 ans, puis de 17 à 23 ans. Misha Handley incarne Martin de 9 à 13 ans, puis c'est Gerran Howell qui prend sa relève de 17 à 21 ans. Ce n’était pas la première fois que François Girard tournait avec des jeunes et il n’y trouve pas une difficulté supplémentaire.

J’ai l’impression qu’on naît tous acteurs et qu’on le désapprend. On va construire des codes, des masques et des barrages qui font qu’on perd la spontanéité humaine qui est le propre du jeu. François Girard

Le réalisateur ajoute que la seule chose qu’il manque aux jeunes est la technique. Luke [Doyle] avait un peu de difficulté avec les rythmes d’un texte appris. Je l’ai dirigé comme une chef d’orchestre. Je battais la mesure et on est arrivés à faire tout le tournage de cette façon; il répondait très bien à ça, c’est un musicien.

Divers projets pour François Girard

Outre le cinéma, le réalisateur confie avoir des projets de séries télé, de pièces de théâtre et d'un autre opéra. Le vaisseau fantôme de Wagner, qu’il a mis en scène cet été à Québec, sera présenté au Metropolitain Opera de New York cet hiver. Ce sera son quatrième opéra de Wagner.

Mon premier métier, c’est le cinéma ou les séries. Je ne suis pas très sensible aux questions de format. Ce qui m’intéresse est de trouver ce qui m’allume, ce que j’ai envie de dire, ce qui me parle. Le travail d’opéra me nourrit et ça me permet de faire un contrepoint au cinéma. François Girard

Le film « Le chant des noms » du réalisateur François Girard a été présenté en première mondiale au 44e Festival international du film de Toronto en septembre. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette