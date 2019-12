« Si rien ne change, c'est la fin de l'apiculture en Gaspésie »

Nicolas Bélanger explique que ses abeilles n'ont produit que 36 livres de miel cette année, une quantité dérisoire par rapport à la moyenne de 210 livres qu'il produisait par ruche, il y a 20 ans.

Le propriétaire de Miel Vallée Fleurie explique que la pratique de la monoculture ne laisse rien dans les champs pour les abeilles après la récolte du foin.

Il n’y a plus de couvre-sol, il n'y a plus rien pour les abeilles , déplore-t-il.

L'apiculteur ne blâme toutefois pas les agriculteurs qui se font imposer ces modèles de monoculture, selon lui.

L'apiculteur Nicolas Bélanger Photo : Radio-Canada / Gabrielle Bartkowiak

Nicolas Bélanger estime qu'il faut changer cette façon de faire et vite, pour sauver la production de miel québécoise. Il souligne que seulement 20 % du miel vendu au Québec est produit dans la province.

Ce qu'il faut faire premièrement, c'est travailler sur d'autres méthodes agricoles, remettre un couvre-sol et les choses vont changer, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. On réclame un environnement pour les pollinisateurs.

S'il n'y a pas de changement, c'est la fin de l'apiculture en Gaspésie. Il faut des actions rapides et radicales pour la prochaine saison. Nicolas Bélanger, propriétaire de Miel Vallée Fleurie

Ma réalité apicole est à la Gaspésie et non au Bas-Saint-Laurent. Il y a encore des choses qui se font mieux au Bas-Saint-Laurent, mais en Gaspésie, on est sur le bord de craquer , admet M. Bélanger.

Il déplore également l'utilisation des pesticides qui contribue à la disparition des abeilles. C'est clair et net qu'on ne fera jamais d'abeilles résistantes aux pesticides, c'est poison , martèle-t-il.

Une annonce après les fêtes?

L'apiculteur espère que les choses vont bouger prochainement. Il affirme que le député Pascal Bérubé a porté sa cause à Québec, et qu'il a été entendu.

Mme Martine Perreault à Québec, du bureau du ministre de l'Agriculture, m'a appelé cette semaine pour me demander d'attendre trois semaines. Ensuite, la fédération des apiculteurs à rencontré Mme Perreault. Puis après les fêtes, la situation va être prise au grand sérieux, elle me l'a affirmé , soutient-il.

L'apiculteur Nicolas Bélanger au travail. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

M. Bélanger est néanmoins conscient que les apiculteurs ont un poids politique limité.

On serait peut-être mieux de faire partie du ministère de l'Environnement et non de l'Agriculture, parce qu'on est seulement 1 % des revenus agricoles, on n'est pas pesant , observe-t-il.

Selon lui, il ne reste environ que 50 apiculteurs au Québec.

Avec les informations de Djavan Habel-Thurton