Bientôt plus facile de rouler en véhicule électrique dans l'Est-du-Québec

Développer et optimiser le réseau de bornes du réseau électrique dans l’Est-du-Québec, c’est l’objectif que s’est donné Hyrdo-Québec pour les prochaines années, alors que les véhicules électriques se font de plus en plus présents sur le réseau routier québécois.

Au Bas-Saint-Laurent, le nombre de véhicules entièrement électriques a même doublé en neuf mois, entre décembre 2018 et septembre 2019. La Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine ont aussi connu une hausse de 60 %, et la Côte-Nord, de 70 %.

Dans l’Est-du-Québec, le circuit électrique propose environ une centaine de bornes pour les conducteurs de véhicules électriques, dont environ une cinquantaine au Bas-Saint-Laurent et une trentaine en Gaspésie , explique Louis-Olivier Batty, porte-parole d’Hydro-Québec, ajoutant qu’une douzaine de bornes se trouvent sur la Côte-Nord et six, aux Îles-de-la-Madeleine.

Selon le porte-parole, le réseau de bornes actuel répond bien à la demande. Toutefois, il est impératif de continuer de développer le circuit électrique. Il y a évidemment des endroits où on veut continuer de déployer des bornes, notamment sur la Côte-Nord , où la société d’État souhaite mettre en place un corridor de recharge rapide le long de la route 138 d’ici 2020-2021.

Pour ce qui est du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, le réseau de bornes actuel répond aux besoins. On voit quelques périodes de pointe, donc certainement des endroits où on devra densifier le réseau de bornes , précise M. Batty.

Optimisation et densification

En début d’année, Hydro-Québec a annoncé l’ajout de 1600 bornes de recharge rapide dans la province au cours des dix prochaines années. Ça va venir combler deux objectifs : continuer d’étendre le réseau de bornes, donc bien couvrir l’ensemble des grands axes routiers du Québec. On a un vaste territoire, mais il faut qu’on ait des bornes de recharge rapide partout. L’autre objectif, c’est densifier le réseau.

L’une des stratégies d’Hydro-Québec pour limiter les files aux bornes de recharge est de comptabiliser les statistiques pour s’assurer d’éviter l’attente. Mais, évidemment, il faut comprendre que lors des périodes de pointe – l’été et les fins de semaine, notamment – c’est là qu’on va avoir des files d’attente , raconte le porte-parole. Une réalité à laquelle on ne peut échapper.

Outre l’installation de nouvelles bornes le long du réseau routier québécois, Hydro-Québec a l’intention d’optimiser le réseau en fonction de l’achalandage et en fonction de l’utilisation aux bornes. Concrètement, il s’agit d’augmenter le nombre de bornes là où davantage d’automobilistes s’arrêtent pour recharger leur voiture.

On voit un peu plus d’utilisation aux bornes pendant la période estivale. Évidemment, c’est l’été, les gens partent en vacances et vont se déplacer. Le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine et la Côte-Nord sont des endroits touristiques, alors on voit un peu plus d’achalandage , illustre M. Batty, expliquant que le développement et l’optimisation se font conjointement.

« Pas de crainte à avoir » pendant l'hiver

Le porte-parole d’Hydro-Québec rappelle qu’il ne faut pas avoir de crainte à rouler avec un véhicule électrique en hiver. Premièrement, la voiture va tout le temps démarrer, même par temps de grand froid. Même si on perd un peu en autonomie, on peut compter sur une conduite très fiable , dit-il.

Et même si les voitures électriques ont moins d'autonomie l'hiver, il est très possible de les utiliser pour faire de longs trajets pendant les Fêtes, explique le porte-parole de CAA Québec, Pierre-Olivier Fortin.

C’est certain qu’on ne ferait pas cette route-là de la même façon que si on roulait avec un véhicule à essence , explique-t-il. Ça va nous prendre un peu plus de planification [...], mais c’est quelque chose de facile parce que, des bornes, il y en a de plus en plus. Alors, ce n’est vraiment pas un problème de faire de longues distances.

Louis-Olivier Batty rappelle aussi que les coûts d’utilisation des véhicules électriques sont, à long terme, plus économiques. En général, c’est cinq fois moins cher rouler à l’électricité par rapport à l’essence lorsqu’on ventile les coûts d’utilisation sur cinq ou sept ans.

