Une enquête conjointe entre l’Ontario et le Manitoba mène à 10 arrestations

Une enquête sur un présumé réseau de crime organisé entre le Manitoba et l'Ontario a conduit à 10 arrestations et à la saisie de vastes quantités de drogues, d'argents, de cigarettes de contrebande, et des véhicules de luxe.

La police a commencé l'enquête, appelée Projet Highland, en avril dernier et a examiné des cargaisons de cocaïne, d'opioïdes et d'importantes quantités de marijuana et de tabac illégal en provenance du sud de l'Ontario vers Winnipeg.

L'enquête, qui s'est étendue pour inclure la police de Winnipeg, la Police provinciale de l'Ontario, et le ministère des Finances et Imposition du Manitoba, a donné lieu à huit mandats de perquisition à Winnipeg, dans les régions rurales du Manitoba et en Ontario le 18 décembre.

La police a déclaré que parmi les objets saisis se trouvaient des centaines de munitions d'armes de petits et de gros calibres.

Plus de 30 chefs d'accusation, dont le complot et le trafic d'une de substances réglementées ont été déposés.

Des dix adultes ont été accusés dans cette affaire, cinq sont de Winnipeg, un de Tache dans le sud du Manitoba, un de Calgary et les trois autres provient des villes ontariennes d'Aurora, de Whitby et de Stouffville.