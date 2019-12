Forcés de parcourir plus de 500 kilomètres pour une contre-expertise médicale

Des travailleurs de la région de Québec ont dû parcourir plus de 500 kilomètres pour subir une contre-expertise médicale, craignant de perdre leur chance d’obtenir une indemnisation à la suite d’un accident de travail.

Le Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches déplore que de plus en plus de ses membres, victimes d’un accident de travail, soient appelés à subir des expertises médicales loin de leur lieu de résidence.

Le syndicat accuse la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) de nuire aux demandes de réclamations de ses membres.

De les envoyer à des kilomètres de chez eux c'est inacceptable. C'est déjà des gens qui sont fragilisés et vulnérables et on les écœure davantage, déplore la présidente de la CSN Québec-Chaudière-Appalaches , Ann Gingras.

On joue à quoi? On cherche quoi comme objectif? Ann Gingras, présidente de la CSN Québec-Chaudière-Appalaches

On écœure le monde

Le regroupement syndical donne l'exemple d'un travailleur de la région de Québec qui a dû se rendre en Outaouais pour rencontrer un spécialiste à la suite d'un traumatisme crânien.

Un autre de Lévis ayant des douleurs aux mains parce qu’il aurait encaissé des vibrations répétitives en raison de ses outils de travail a dû traverser les 250 kilomètres qui le séparent de Montréal pour rencontrer un spécialiste.

On l'a envoyé voir un plasticien à Montréal alors qu'il y a une experte sur le syndrome du marteau juste ici à Lévis , dénonce Ann Gingras.

Ann Gingras, présidente du Conseil de Québec-Chaudière-Appalaches. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Pénurie de main-d’œuvre

La CNESST répond qu’il est faux de dire que le nombre de consultations pour des expertises médicales est en hausse. Il y aurait même une baisse de 8% des expertises réellement réalisées .

L’organisation ajoute constater une pénurie de médecins experts dans tous les domaines d’expertises.

Elle explique donc que des travailleurs blessés sont parfois dirigés vers des experts à l’extérieur de leur région pour des raisons de disponibilités.

Pour le travailleur cette pratique lui permet d'éviter de longues périodes d'attente et d'incertitude sur la poursuite de son dossier , précise le porte-parole Nicolas Bégin.

La présidente de la CSN Québec-Chaudière-Appalaches réfute cet argument.

C'est faux ce qu'ils disent. Il n’y en n'a pas de pénurie. Si eux constatent qu'il y a une pénurie, c'est parce qu'ils n'arrêtent pas de contester les décisions du médecin traitant , affirme-t-elle.

La CNESST assure rembourser l’ensemble des dépenses reliées aux déplacements des travailleurs.