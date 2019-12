Avis de non-consommation d'eau à Minto

L'avis du gouvernement du Nouveau-Brunswick concerne les résidents du foyer de soins W.G. Bishop, ainsi que le personnel et les usagers du Centre de santé communautaire de Queens Nord.

La médecin-hygiéniste régionale, la Dre Na-Koshie Lamptey, invite les résidents à communiquer avec les autorités compétentes.

Si les résidents qui demeurent à l’extérieur du secteur du parc industriel remarquent un changement dans la qualité de l’eau de leur puits, comme des odeurs ou une décoloration, ils devraient communiquer avec la municipalité et le ministère de la Santé au 506-453-2830 , a déclaré la médecin-hygiéniste régionale, la Dre Na-Koshie Lamptey.

Les représentants de la Santé publique travaillent sans relâche avec le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick pour évaluer la situation et aider à déterminer un plan d’action. Dre Na-Koshie Lamptey

Le gouvernement rappelle aux résidents qu’ils devraient prendre les précautions nécessaires lorsque la qualité de l'air est affectée par la fumée dense.

Les bébés, les enfants, les femmes enceintes, les adultes plus âgés, les fumeurs et les personnes souffrant d'une maladie cardiaque ou respiratoire chronique devraient rester à l'intérieur pour réduire leur exposition à l'air extérieur.

L'exposition à de faibles quantités de fumée ne cause habituellement pas de problèmes de santé chez la plupart des personnes en santé. Cependant, si la fumée devient plus dense, les personnes peuvent souffrir d'irritation des yeux et de la gorge, et possiblement d'essoufflement. Les gens devraient adapter leurs activités, le cas échéant.

Consignes de sécurité : Les représentants de la Santé publique recommandent également aux résidents de suivre les consignes suivantes s'ils peuvent sentir de la fumée ou avoir un goût de fumée dans la bouche : soyez conscients de vos symptômes;

réduisez vos activités physiques au besoin;

continuez de demeurer à l'intérieur avec les fenêtres fermées; et

éteignez l’échangeur d’air pour éviter que l’air extérieur ne se retrouve dans la maison.

Les gens qui sont aux prises avec des conditions respiratoires comme une maladie pulmonaire obstructive chronique et l'asthme, ainsi que les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires comme l'angine, une crise cardiaque antérieure et l'insuffisance cardiaque congestive pourraient voir leurs symptômes devenir plus graves.

La Santé publique recommande à ces gens de prendre les précautions et les mesures qu'ils prennent normalement lorsque leurs symptômes s'aggravent.

L’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick invite les résidents à continuer de vérifier les alertes publiques sur le site Web du gouvernement provincial.