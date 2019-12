Pourquoi sommes-nous fascinés par les faits divers?

Cette année encore, les articles les plus lus sur le site Internet d’ICI Ottawa-Gatineau ont été des histoires de faits divers. En tête de liste, avec le plus grand nombre de pages vues, la collision mortelle d’un autobus d’OC Transpo avec un abribus de la station Westboro, survenue au début du mois de janvier. D’où cette fascination pour les faits divers provient-elle? Analyse.

Au même titre qu’un feuilleton télévisé, les faits divers — en particulier les histoires de crimes violents — nous fascinent, nous choquent et nous intriguent. Même s'ils nous révulsent parfois, ils suscitent en nous une véritable curiosité.

Que peut bien cacher cet attrait pour le drame humain? S’agit-il de voyeurisme? On décortique la question dans la vidéo suivante.

Pourquoi les faits divers nous fascinent-ils autant?

Dix faits divers qui ont marqué l'actualité à Ottawa et à Gatineau

En journalisme, le fait divers est généralement une nouvelle inclassable, qui peut autant englober une tempête de neige qu’une affaire de meurtre. Toutes ces nouvelles ont une chose en commun : le drame humain.

Nous vous proposons un récapitulatif des faits divers qui ont marqué l’actualité de la région d’Ottawa-Gatineau au cours des dix dernières années.

Fusillade au Parlement d’Ottawa

Un vaste périmètre de sécurité avait été déployé le matin du 22 octobre 2014 lorsque le tireur avait ouvert le feu au Monument commémoratif de guerre avant d'entrer dans le parlement (archives). Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le 22 octobre 2014, la colline du Parlement a été le théâtre d’une chasse à l’homme qui a tenu en haleine le centre-ville d’Ottawa pendant plusieurs heures. La police d’Ottawa et des agents de la GRC tentaient de neutraliser un homme qui venait d’abattre à bout portant le soldat Nathan Cirillo, en poste au Monument commémoratif de guerre. Le tireur, Michael Zehaf-Bibeau, est finalement abattu à l’intérieur du parlement par le sergent d’armes Kevin Vickers.

Le meurtre sordide de Valérie Leblanc

Une photo de Valérie Leblanc près du site où son corps a été retrouvé Photo : Radio-Canada / Lorian Belanger

Le 23 août 2011, le corps mutilé et brûlé de Valérie Leblanc, 18 ans, a été retrouvé dans un boisé en bordure d’un sentier situé derrière le campus Gabrielle-Roy du Cégep de l’Outaouais. Huit ans plus tard, malgré une très longue enquête, aucune arrestation n’a été effectuée. L’ex-directeur du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), Mario Harel, qui a pris sa retraite en 2018, a déclaré que ce crime non résolu demeure l’une de ses plus grandes déceptions.

Accident d’autobus mortel à la station Westboro

Des policiers sur la scène de l'accident mortel d'autobus à la station Westboro à Ottawa Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Le 11 janvier 2019, un autobus à deux étages d’OC Transpo entre en collision avec un abribus de la station Westboro, à l’ouest d’Ottawa. Cet accident fait 3 morts et 35 blessés. La chauffeuse, Aissatou Diallo, 42 ans, fait face à 38 chefs d’accusation pour conduite dangereuse. Son procès doit commencer en mars 2021. Ce drame n’est pas sans rappeler une autre grave collision survenue au passage à niveau du chemin Fallowfield, le 18 septembre 2013, entre un train de VIA Rail et un autobus à deux étages. Cet accident avait tué 6 personnes et en avait blessé 34 autres.

Meurtre suivi d’un suicide dans une garderie de Gatineau

La garderie Les racines de vie Montessori de Gatineau Photo : Radio-Canada

Le 5 avril 2013, Robert Charron, 49 ans, fait irruption dans la pouponnière de la garderie Les racines de vie Montessori, située rue Gamelin, à Gatineau. Il abat avec une arme de chasse un éducateur de 38 ans, Neil Galliou. Le tireur se rend ensuite à la deuxième adresse de l’établissement dans le but de rejoindre sa conjointe. Le couple s'était séparé depuis quelques jours. Robert Charron vit difficilement cette séparation. Sur les lieux, il tente de mettre le feu dans un bureau. Ensuite, il retourne l’arme contre lui.

Un triple meurtre commis il y a dix ans finalement résolu

Ian Bush, alors âgé de 59 ans. Photo : Radio-Canada / Laurie Foster-MacLeod / CBC

Le 17 mai 2017, Ian Bush est reconnu coupable des meurtres prémédités de l'ancien juge de l'impôt Alban Garon, de sa femme, Raymonde, et de leur amie Marie-Claire Beniskos. Ces trois homicides ont été commis dans la résidence des Garon, le 30 juin 2007, à Ottawa. Ce crime est longtemps demeuré non résolu en raison d'un manque de preuves. C’est une perquisition menée en décembre 2014 au domicile de Ian Bush dans une affaire de tentative d’extorsion qui a permis aux enquêteurs de trouver des éléments de preuve pour ce triple meurtre commis dix ans plus tôt. Ian Bush avait alors ligoté et volé Ernest Côté, un vétéran de l'armée canadienne âgé de 101 ans.

La cavale d'Ugo Fredette

Ugo Fredette est notamment accusé d'avoir assassiné Véronique Barbe. Photo : La Presse canadienne

La cavale d’Ugo Fredette, accusé d’avoir tué sa conjointe, enlevé un enfant de six ans, puis assassiné un automobiliste, prend fin à Dacre, petite municipalité de l’Ontario située à 120 kilomètres à l’ouest d’Ottawa, le 15 septembre 2017. Cette chasse à l’homme aura gardé les policiers en haleine pendant 24 heures. Lors de sa fuite, Ugo Fredette aurait été aperçu dans plusieurs villes du Québec semant la terreur sur son passage. L’homme de 43 ans n'acceptait pas sa séparation avec sa conjointe avec qui il était en couple depuis 2009.

Un criminel sexuel aux fantasmes troublants

Russell Williams en uniforme Photo : DND

Le 7 février 2010, l’arrestation du colonel Russell Williams fait grand bruit à Ottawa. Le commandant de la base militaire de Trenton, un haut gradé de l’armée de l’air au passé en apparence irréprochable, est accusé d’avoir tué et violé deux femmes et d’en avoir agressé deux autres. Plus tard, en avril, il sera accusé d'avoir commis 82 introductions par effraction pour voler des sous-vêtements féminins. Le 18 octobre 2010, Russell Williams plaide coupable à toutes les accusations auxquelles il fait face. Il est condamné à la prison à vie et est expulsé des Forces canadiennes.

La fromagerie St-Albert détruite par les flammes

La fromagerie St-Albert a été une perte totale.

Le 3 février 2013, un violent incendie ravage la Fromagerie Saint-Albert, située dans la municipalité de La Nation, située à une soixantaine de kilomètres à l'est d'Ottawa. L'incendie est si intense que la colonne de fumée se voit à des kilomètres à la ronde. Personne n’est blessé, mais les pertes matérielles sont importantes. L'édifice est déclaré une perte totale. La Fromagerie St-Albert est un symbole économique franco-ontarien. L’entreprise était ouverte depuis 1894 et comptait tout près de 120 employés.

Une rupture amoureuse au centre d'un triple meurtre à Aylmer

Shakti Ramsurrun est accusé de triple meurtre. Photo : Police de Gatineau

Le 23 mai 2012, le ressortissant mauricien Shakti Ramsurrun est arrêté par les policiers de Gatineau dans le secteur d'Aylmer, alors qu’il prenait la fuite en voiture avec son petit garçon. Il est accusé d’avoir tué sa conjointe Anne-Katherine Powers et ses beaux-parents. Les policiers découvrent qu’une rupture amoureuse est à l’origine de ce triple meurtre. Shakti Ramsurrun a rencontré sa conjointe pendant une croisière en décembre 2009. Le couple habitait dans la demeure des parents de Mme Powers à Aylmer. Shatki Ramsurrun a été reconnu coupable de meurtres prémédités en 2017.

Le père grand-père de Val-des-Monts

Jacques Roger Lesage est accusé d'agressions sexuelles multiples par trois de ses filles. Photo : courtoisie

Le 13 novembre 2014, Jacques Roger Lesage, un septuagénaire de Val-des-Monts, comparaît au palais de justice de Gatineau pour répondre à de graves accusations de nature sexuelle sur sa propre fille. Les agressions ont commencé en 1970, alors que la victime avait 8 ans et elles se sont poursuivies pendant 30 ans. Trois enfants sont nés de cette relation incestueuse. L’homme est aussi accusé d’avoir eu des relations sexuelles avec ses deux autres filles et d'avoir commis des attouchements de nature sexuelle sur l'une de ses petites-filles. Le 20 janvier 2017, Jacques Roger Lesage est reconnu coupable d’agressions sexuelles et d’inceste sur deux de ses trois filles.

Avec la collaboration d’Olivier Proulx-Contré