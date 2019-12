Les problèmes routiers peuvent être signalés par message texte à l'Î.-P.-É.

Les usagers de la route peuvent ainsi envoyer des renseignements, comme la nature d'un problème et son emplacement exact, directement par message texte. Ils peuvent aussi envoyer des photos et des vidéos.

Le personnel d'entretien routier peut ensuite étudier chaque situation et dépêcher une équipe au besoin.

Une ligne téléphonique à cet effet a été mise en service dans chacun des trois comtés  (Nouvelle fenêtre) de l'Île-du-Prince-Édouard.

Le ministre des Transports, Steven Myers, dit qu'au-delà de la commodité pour les automobilistes, il y a aussi un avantage pour la province.

Nous voulons savoir dès que possible s’il y a des problèmes sur les routes pour que nous puissions les réparer avant qu’ils ne deviennent trop importants. Steven Myers, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie

Le gouvernement insulaire s'est associé à l'entreprise BamText pour offrir le service, qui est disponible en anglais et en français. L'entreprise basée à Charlottetown est employée par plus de 1500 organisations en Amérique du Nord, y compris Irving Oil et Parcs Canada.

Les autorités à l'Île-du-Prince-Édouard rappellent aux automobilistes de ne pas prendre de photos ou de vidéos en conduisant, et de s'arrêter sur le bord de la route de façon sécuritaire avant d'envoyer un message texte.