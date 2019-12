Des cours pour réduire son accent en anglais

Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Voilà la question que l'on pose régulièrement à Joan Jiang, même après vingt ans au Canada.

Cela ébranle vraiment ma confiance en moi , reconnaît la femme originaire de Chine, qui a appris l'anglais comme langue seconde.

Mme Jiang voit son accent persistant comme un obstacle, en particulier sur son lieu de travail. Elle se souvient d'un entretien d'embauche en particulier. Son curriculum vitae avait impressionné l'employeur, mais elle voyait bien qu'il était préoccupé par sa prononciation. Elle n'a pas décroché l'emploi.

Après cela, j'ai pensé que je devais m'améliorer , raconte-t-elle.

Je ne veux pas que mes compétences soient gaspillées parce que mon accent [me] bloque Joan Jiang

L'année dernière, elle a décidé de s'inscrire à des cours pour améliorer son accent. Ces formations sont aussi appelées des cours de réduction ou de modification d'accent. Des programmes sont disponibles partout au Canada et permettent de réduire les effets négatifs d'un accent et d'aider les élèves à avoir un accent plus neutre ou canadien .

À Ottawa, la mentore de la voix Mary Houle reçoit chaque semaine des demandes de renseignements concernant sa formation sur la clarté de l'accent . Plutôt que de se concentrer sur l'élimination de l'accent d'un élève, Mme Houle explique que son objectif est de les aider à parler avec plus de confiance.

Il y a beaucoup d'aspects du discours qui entravent une communication claire et l'accent n'est que l'un d'eux , explique-t-elle.

Lors de la dernière session, Mme Jiang et Mme Houle se sont concentrées sur le ton de sa voix et sur la façon de prononcer correctement la lettre « r » dans des mots comme across [à travers].

Une bonne accentuation

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Nalin Pinnagoda a commencé des sessions pour travailler son accent afin de l'aider à présenter ses projets à des investisseurs potentiels. Photo : Radio-Canada / Salma Mahgoub/CBC

Le développeur de logiciels Nalin Pinnagoda est aussi un des étudiants de Mme Houle. Après avoir eu du mal à vendre son idée pour une nouvelle application de gestion, il espère que les sessions l'aideront à réussir sa présentation pour conquérir de potentiels investisseurs.

Quand j'ai fait ma présentation le premier jour, je ne me suis pas très bien fait comprendre. Alors j'ai voulu affiner un peu plus mes compétences linguistiques , raconte-t-il.

Originaire du Sri Lanka, M. Pinnagoda est arrivé au Canada en 2009. Il a lancé sa propre compagnie l'année dernière.

Je vis loin de chez moi, je dois donc respecter la culture de ce pays. Je pense que cela fait partie de la vie ici. Nalin Pinnagoda

Mme Houle reconnaît que sa formation peut aider les nouveaux arrivants à faire passer leur message plus facilement, mais que perdre totalement un accent reste quelque chose d'irréaliste.

Pour ce faire, Mme Houle se concentre sur une prononciation correcte des consonnes et des voyelles ainsi que la bonne accentuation sur les mots clés.

Disons que cela leur permet de montrer à leur employeur qu'ils sont de bons communicateurs et que cela peut-être authentique avec un accent , détaille-t-elle.

À l'auditeur de faire des efforts?

Selon la professeure de linguistique à l'Université Simon Fraser, Tracey Derwing, qui a étudié les accents des personnes qui parlent une langue seconde, la formation linguistique peut aider les gens à parler plus clairement.

Mais ses recherches montrent aussi qu'une bonne compréhension dépend aussi de la personne qui écoute. En fait, certains auditeurs sont tellement sensibles aux accents qu'ils décident s'ils comprendront le locuteur au moment où ces derniers prononcent leur première syllabe.

Tracey Derwing croit que les auditeurs doivent être plus tolérants vis-à-vis des accents.

Essayez de vous mettre à la place de cette personne , suggère la professeure. Faites un effort pour vous ouvrir à eux et les aider un peu.

Cinq cours et environ 400 $ plus tard, Mme Jiang est satisfaite de sa formation. Sa prononciation s'est améliorée, tout comme sa confiance en elle. Elle débute un nouvel emploi en gestion de projet au gouvernement fédéral et espère que, cette fois, son accent ne sera pas au centre de l'attention.

Une fois que vous êtes en poste, ce que vous faites est plus important que l'accent que vous avez , conclut-elle.

Avec les informations de Salma Mahgoub de CBC