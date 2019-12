La police de London arrête trois individus pour trafic humain

Trois individus de London en Ontario font face à des accusations après une enquête d'un an sur un présumé trafic de travailleurs agricoles migrants.

La police de London affirme avoir lancé l'enquête en septembre 2018 et s'être concentrée sur l'entreprise Bethesda Agricultural Enterprises Inc., qui aurait fait venir des travailleurs du Guatemala à London entre 2015 et 2017.

Selon la police, les suspects se seraient fait passer pour un avocat et un propriétaire, auraient recruté les travailleurs, puis auraient pris leurs passeports à leur arrivée.

L'entreprise s'est présentée comme une agence de recrutement qui mettait en relation les travailleurs migrants et les employeurs locaux.

Une fois que les travailleurs cédaient leur passeport, ils étaient essentiellement sous le contrôle de l'accusé, selon la police. Les enquêteurs affirment que les victimes ont été menacées d'expulsion si elles ne coopéraient pas pleinement avec les règles imposées.

Les travailleurs étaient logés dans diverses résidences de la ville, et jusqu'à 12 personnes pouvaient séjourner dans l'une d'entre elles à tout moment , a déclaré l'agent Peter Keane.

Les conditions de travail étaient correctes, mais l'une des résidences a été privée d'électricité et d'eau pendant un certain temps, je pense qu'ils étaient exploités et n'étaient pas suffisamment rémunérés pour leur travail.

La police a travaillé en collaboration avec l'agence des Services frontaliers du Canada, la Police provinciale de l'Ontario et Immigration, réfugiés et Citoyenneté Canada pendant l'enquête.

La police dit avoir identifié sept victimes présumées jusqu'à présent, mais pense qu'il pourrait y en avoir d'autres.

Au total, 31 accusations ont été portées contre les trois accusés dans cette affaire.