L'ancien joueur de la LNH Daniel Lacroix devient l'entraîneur-chef des Wildcats de Moncton

Dan est un grand communicateur qui possède une formidable expérience derrière le banc , a déclaré Robert K. Irving, le président des Wildcats de Moncton. C’est un homme passionné, et il fait profiter ses joueurs de cet enthousiasme chaque jour. Nous sommes ravis de savoir que Dan se joint à notre équipe et nous aidera à gagner.

M. Lacroix a été entraîneur adjoint des Canadiens de Montréal de 2014 à 2018. Il a aussi été entraîneur adjoint des Islanders de New York, des Lightning de Tampa Bay et des Rangers de New York avant de travailler avec les Canadiens de Montréal.

Plus récemment, il a été entraîneur-chef de l'équipe nationale de la Lituanie.

Je suis très heureux que l’on m’offre d'entraîner les joueurs des Wildcats, et j'ai hâte de retourner à Moncton , a dit M. Lacroix.

C'est une équipe solide et une organisation de haut niveau. J'ai hâte de rencontrer les joueurs et le personnel, et de me préparer en vue d’une deuxième moitié de saison fructueuse. Daniel Lacroix

Daniel Lacroix a été un entraîneur adjoint des Wildcats de Moncton de 2002 à 2006. À cette époque, l'équipe a atteint deux fois les finales de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, remportant la Coupe du Président en 2006.

M. Lacroix a pris la relève comme entraîneur-chef par intérim des Wildcats pour la deuxième moitié de la saison 2004-2005.

Dan connaît bien l'organisation , a ajouté Ritchie Thibeau, le directeur des opérations hockey. Il comprend notre culture et nos valeurs. Cela a été un élément important de notre processus de sélection d’un nouvel entraîneur-chef. Dan a fait partie d'organisations gagnantes, et il sait ce que ça prend pour gagner.

Daniel Lacroix avait été repêché par les Rangers de New York en 1989. Il a joué sept ans comme ailier gauche dans diverses équipes de la LNHLigue nationale de hockey , nommément les Rangers de New York, les Bruins de Boston, les Flyers de Philadelphie, les Oilers d'Edmonton et les Islanders de New York.