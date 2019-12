Un projet de voie de contournement pour motoneiges vire au fiasco

Dans le Parc linéaire Le P'tit Train du Nord, entre Saint-Faustin-Lac-Carré et Labelle, dans les Laurentides, les motoneiges n’ont plus le droit de circuler depuis 15 ans, en vertu du jugement Langlois, une décision de la Cour supérieure qui date de 2004.

Le non-rétablissement de ce parcours frustre Roland Leroy, qui bataille depuis de longues années pour reconstituer ce lien qui fait le pont entre trois régions touristiques de première importance dans le secteur : Lanaudière, les Laurentides et l’Outaouais.

M. Leroy, qui se targue d’avoir été le premier, en 1989, à avoir fait venir des Européens dans la région pour de longs tours en motoneige dans la poudreuse québécoise, est à la tête du Club de motoneige Diable et Rouge depuis 2002 et est très actif dans le milieu depuis 30 ans.

C’est à lui que le ministère des Transports du Québec (MTQ) a confié le mandat de rétablir ce lien dans l'emprise de la route 117, et il estime avoir rempli sa mission en tant que promoteur du projet.

Ce rôle venait notamment avec la responsabilité de rencontrer les propriétaires dont la maison est située à moins de 30 mètres du sentier afin d’obtenir leur consentement par écrit. Un aspect du dossier qui s'est révélé beaucoup plus complexe que prévu, au grand regret de M. Leroy.

Quoi qu’il en soit, la piste est prête depuis le mois de novembre, selon Roland Leroy. Elle a été réalisée dans les temps, assure-t-il, et à un coût de 2,6 millions de dollars, soit moins que le budget de 3 millions alloué par le ministère.

Le président du Club Diable et Rouge affirme que tout a été fait dans les règles de l’art et qu’il a obtenu les autorisations nécessaires, que ce soit sur le plan environnemental, sur celui de l’accord des municipalités ou sur celui du consentement des citoyens.

Il peste parce que la région de Mont-Tremblant a perdu, selon lui, près de 80 % de son potentiel touristique lié aux motoneiges. [Les motoneigistes], c’est 300 dollars de dépenses par jour et par personne , indique-t-il, avant de préciser que ceux-ci circulent souvent en semaine, une période calme, et qu’ils ont des revenus supérieurs à la moyenne.

Un exemple récent : un groupe de huit motoneiges part de Shawinigan et veut rester deux jours à Tremblant pour aller au casino et ensuite se rendre en Outaouais. Ils m’ont appelé et quand ils ont su que le sentier n’allait pas être ouvert, ils ont changé leur destination.

Roland Leroy