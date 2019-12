La retraite pour la gardienne d'une mystérieuse collection

Après 41 ans de loyaux services à L'Université Laval à prendre soin d'une imposante collection de plus d'un million trois cent mille objets et spécimens, l'heure de la retraite sonne pour Gisèle Deschênes-Wagner.

Gisèle Deschênes-Wagner a ouvert les portes de sa véritable caverne d'Ali Baba, lundi, pour un coup d’œil inédit à une réserve qui regorge d'objets aussi intéressants les uns que les autres.

« On a plus de 6500 oiseaux, 375 000 spécimens d’insectes, quelques centaines de mammifères. On a des milliers d’œuvres d’art. On a des centaines de vitraux ou de fragments de vitraux. On a des pièces d’ethnologie, d’anthropologie », indique Mme Deschênes-Wagner, chargée de conservation et de restauration aux collections de l'Université Laval.

Le 24 décembre marque la dernière journée de travail de la conservatrice à travers les outils et des ossements du Paléolithique jusqu'aux moulages en plâtre de sculptures remontant à l'Antiquité.

Bien que la conservatrice de longue date s’apprête à passer le flambeau, il n’y a pas lieu de s’inquiéter pour les collections.

« C’est sûr que c’est un deuil, mais ce qui me réjouit c’est que les personnes qui vont me remplacer vont avoir aussi les collections tatouées sur le cœur comme moi je les ai eues toute ma vie », indique Mme Deschênes-Wagner.

Avec les informations de Guillaume Piedbœuf