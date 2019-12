André Gauthier pourrait être libéré à la veille de Noël

Un tribunal d’appel de Dubaï pourrait retirer les accusations et ordonner la libération de l’homme d’affaires accusé dans un dossier de détournement de fonds de 30 millions de dollars.

Les trois juges rendront une décision à la lumière d’un rapport d’expert déposé en novembre. Les spécialistes avaient pour mandat de déterminer qui avait accès aux comptes bancaires de l’entreprise Gold AE en 2014, juste avant qu’André Gauthier ait signalé la fraude aux autorités des Émirats arabes unis.

Ce rapport d’expert là finalement dit qu’au moment de ladite fraude, André n’avait non seulement pas accès aux comptes, mais il était encore en pourparlers pour travailler pour la compagnie. Alexis Gauthier, fils d’André Gauthier

Santé stable

Quant à l’état de santé d’André Gauthier, son fils précise qu’il est relativement stable. M. Gauthier souffre de deux hernies abdominales et d’une thrombose à une jambe. Il a accès à un médecin et on ne craint pas pour sa vie.

Alexis Gauthier garde espoir de rapatrier son père rapidement pour qu’il puisse subir les interventions chirurgicales adéquates au Canada rapidement.