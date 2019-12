Voici les jeux les plus regardés sur Twitch en 2019

Dix ans après sa sortie, le toujours populaire League of Legends trône au sommet du classement des jeux les plus regardés sur Twitch en 2019, supplantant ainsi Fortnite, qui a connu une importante baisse d’auditoire dans la dernière année, selon un rapport de l’entreprise StreamElements.

Si le nombre d’heures d’écoute de Fortnite a diminué de 28 % en 2019, le jeu arrive tout de même au 2e rang de la liste avec 884 923 121 heures d’écoute total. Il est suivi par Grand Theft Auto V, Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive et World of Warcraft.

Apex Legends est le seul titre paru en 2019 à figurer dans le top 10, se classant au 8e rang. La liste est complétée par Overwatch et Hearthstone.

Il est d’ailleurs intéressant de constater que StreamElements a inclus dans son palmarès la catégorie Just Chatting, qui permet aux gens de diffuser du contenu autre que des jeux vidéo. Elle arrive au 3e rang après avoir connu une hausse d’heures d’écoute de 42 % en 2019. Les statistiques de cette catégorie – auparavant connue sous le nom IRL – montrent une constante augmentation depuis 2014.

Un Québécois parmi les plus populaires

StreamElements a également dévoilé son classement des 10 instavidéastes (streamers) les plus vus de l’année. C’est le joueur de Fortnite Tfue qui arrive au 1er rang, alors que Shroud et Ninja, les deux vedettes qui ont déserté Twitch pour sa plateforme rivale Mixer, terminent respectivement aux 2e et 4e rangs.

Le Québécois Félix « xQc » Lengyel, qui a été au centre de plusieurs controverses lors de son passage dans la ligue professionnelle d’Overwatch, se classe 6e.

Félix «xQc» Lengyel est l'un des meilleurs joueurs d'Overwatch au monde avec le personnage de Winston. Photo : xqcow1 / Instagram

Avec 73 % des parts de marché, Twitch demeure la plateforme de diffusion en direct la plus populaire. Elle est suivie de loin par YouTube Gaming (21 %), tandis que Facebook Gaming et Mixer ont toutes deux triplé leurs heures d’écoute en 2019 et obtiennent chacune 3 % des parts de marché.

Les jeux les plus regardés sur Twitch en 2019 : League of Legends – 990 millions d’heures Fortnite – 885 millions d’heures Just Chatting – 651 millions d’heures Grand Theft Auto V – 523 millions d’heures Dota 2 – 458 millions d’heures Counter-Strike: Global Offensive – 398 millions d’heures World of Warcraft – 372 millions d’heures Apex Legends – 294 millions d’heures Overwatch – 247 millions d’heures Hearthstone – 217 millions d’heures