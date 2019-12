Un restaurant de Drummondville ferme faute de main-d'oeuvre

Malgré leurs efforts répétés pour recruter le personnel suffisant pour faire fonctionner leur établissement bien connu du centre-ville, les propriétaires de l'Odyssée Resto Ambiance, Richard Leclerc et son fils Hugo, se disent contraints de fermer.

Juste avant de me rendre à un point où je vais me brûler par les deux bouts, c'est mieux qu'on arrête pour l'instant et qu'on réfléchisse, signale Hugo Leclerc. On manque de main-d'oeuvre et on travaille trop, ce n'est plus le fun.

Les propriétaires affirment ne plus être en mesure d'offrir à leur clientèle un service à la hauteur de leurs attentes malgré leurs efforts soutenus. Leur décision sera effective le 1er janvier.

Trouver des chefs et trouver des cuisiniers qui désirent travailler dans un domaine très demandant, c'est un tourbillon. Dans les dernières semaines, Hugo travaille des 90, voire 92 heures. C'est un domaine qui nécessite une attention particulière et malheureusement, la relève n'est pas là, déplore Richard Leclerc.

Leur restaurant de la rue Lindsay sera exceptionnellement ouvert du 26 au 29 décembre et le 31 décembre inclusivement.