Après plus de 20 ans d'action, GlobalMedic est un organisme différent selon son fondateur

Lorsqu'une catastrophe se produit n'importe où dans le monde, les volontaires de l'équipe de réponse rapide de GlobalMedic, qui sont formés aux premiers secours, sont souvent les premiers à intervenir sur le terrain.

Rahul Singh, un ambulancier de Toronto, a fondé GlobalMedic pour honorer la mémoire d'un vieil ami, David McAntony Gibson. L'organisme de bienfaisance compte maintenant 3 000 bénévoles au Canada et a fourni des secours dans 73 pays lors de catastrophes.

Tout a commencé dans les années 1990, avec un groupe d'ambulanciers paramédicaux qui se sont rendus au Cambodge pour soutenir des équipes de déminage.

Nous avons identifié une lacune et nous l'avons comblée. Nous avons progressé et sommes devenus cette unité d'intervention en cas de catastrophe qui fournit aux gens de l'eau potable, des soins médicaux, des infrastructures essentielles et ce dont ils ont besoin pour rester en vie au lendemain d'une catastrophe , explique Rahul Singh.

Son organisme est en ce moment présent actif dans sept pays et a offert ses services à deux autres pays.

Au fil des ans, GlobalMedic a été la première organisation à intervenir en Haïti après un tremblement de terre, au Sri Lanka après un tsunami et plus récemment aux Bahamas, après un ouragan.

Une intervention de nouveau genre aux Bahamas

Lorsque Rahul Singh a vu les images de l'œil géant de l'ouragan Dorian au-dessus des Bahamas en septembre dernier, il savait que lui et les autres premiers intervenants volontaires pour GlobalMedic seraient occupés pendant plusieurs mois.

L'ouragan Dorian vu de l'espace. Photo : CBC

Pendant 36 heures, l'ouragan de catégorie 5 s'est arrêté au-dessus des Bahamas, frappant les îles avec des vents atteignant 295 km/h.

Ça me brisait le cœur de regarder ça affirme Singh,

Nous savions que les dégâts et la dévastation seraient importants, alors nous avons accéléré nos préparatifs et déployé beaucoup plus de moyens au départ en raison de l'ampleur de la tempête et de la durée de son passage sur les îles.

Selon M. Singh, les dégâts causés par la plus puissante tempête jamais enregistrée à avoir frappé les îles ont été sidérants : des dizaines de morts, des centaines de disparus et des milliers de sans-abri.

Nous avons commencé à évaluer les dommages qui étaient là et c'est incroyable. Si vous aviez une maison en bois, elle n'existe plus. Si vous aviez une maison en briques ou en blocs, vous aviez peut-être perdu votre toit. Rahul Singh, directeur général de GlobalMedic

Quand GlobalMedic est arrivé, selon son directeur, les priorités de l’organisme étaient fournir de l’eau potable, de la nourriture et des toits aux sinistrés. Mais trois mois plus tard, les besoins étaient différents.

Image aérienne de la destruction de l'ouragan Dorian aux Bahamas. Photo : GlobalMedic

La vague de la mer est arrivée et a inondé tant de maisons, et a laissé un problème de moisissure dans les maisons, les familles ne peuvent même pas reconstruire tant qu'elles n'ont pas remédié à ce problème. Nous avons dû faire plus que notre intervention d'urgence initiale pour aider les familles à se remettre sur pied , affirme Rahul Singh.

GlobalMedic a lancé un programme local qui a embauché 30 personnes, appelées Moldbusters , pour éliminer les moisissures noires toxiques des logements afin que les gens puissent retourner chez eux.

De nouveaux moyens pour reconstruire

Ce mois-ci, Rahul Singh a annoncé que GlobalMedic lançait un nouveau programme qui aidera les Bahamiens à retrouver leurs moyens de subsistance.

Dans certaines collectivités, comme McLean's Town Cay et Sweetings Cay, dans l'est de l'île Grand Bahama, tous les pêcheurs ont perdu leur bateau.

Ils n'ont donc aucune possibilité de gagner leur vie, car ce qu'ils faisaient chaque jour, c'était de sortir leur bateau pour aller pêcher le homard ou le strombe, puis de le vendre au bord de la route ou aux touristes. Ils n’ont plus de bateaux pour emmener les touristes à la pêche au bonefish non plus. Rahul Singh

GlobalMedic s'est associée à Composites Canada, une entreprise de Mississauga spécialisée dans les matériaux comme les résines, la fibre de verre et d'autres produits utilisés pour la fabrication de bateaux, pour envoyer un conteneur maritime aux Bahamas.

Un bénévole de GlobalMedic aide à charger des matériaux dans les bureaux de Composites Canada. Photo : CBC / Sue Goodspeed

Ils nous accordent un rabais important sur les prix et nous donnent une tonne de ce matériau et ils vont envoyer un de leurs techniciens sur place , selon Rahul Singh. Nous fournissons tout le matériel et la main-d'œuvre et nous réparons ces bateaux, ce qui signifie qu'au bout du compte, ces pêcheurs peuvent retourner sur l'eau et être en mesure de subvenir aux besoins de leurs familles.

Jason Pozzo, 42 ans, est l’expert en laminage de la fibre de verre marine de Composites Canada qui va être envoyé pour enseigner de nouvelles techniques de réparation.

Jason Pozzo ira superviser les travaux de réparation des bateaux dans les Bahamas. Photo : CBC / Sue Goodspeed

Il dit s'inquiéter de ce qu'il verra rendu sur place.

Je ne peux même pas l'imaginer, pour être honnête. Je n'ai jamais été dans une telle situation , dit-il. On peut voir des photos de certaines choses, mais ce n’est pas toujours un portrait de ce qui se passe réellement.

GlobalMedic, une mission unique

Ce projet des Bahamas n'est que la dernière évolution de la mission de GlobalMedic pour aider les personnes dans le besoin.

Je dirais que GlobalMedic est un organisme assez unique. Nous sommes construits sur la base de la mise en place de travailleurs d'urgence dans les situations d'urgence. Et nous avons commencé avec des débuts très modestes , rappelle le directeur général.

Nous avons aidé plus de trois millions de personnes en leur donnant les bases pour rester en vie et nous continuons à évoluer. Rahul Singh

Pour ce qui est de la suite, Singh dit qu'il utilise ce qu'ils ont appris à l'étranger ici même au Canada. Il utilise des techniques novatrices et un grand nombre de bénévoles dévoués pour faire baisser les coûts des banques alimentaires partout au pays.

Des trousses d'urgence destinées aux réfugiés Rohingyas au Bangladesh Photo : Radio-Canada / Cristèle Magnout

Si nous faisons appel à des bénévoles pour emballer les aliments que nous achetons en vrac, nous sommes en mesure de faire baisser les prix à seulement un quart de ce que les gens paieraient au détail. Ce qui veut dire que nous pourrions augmenter de 400 % la quantité de nourriture pour le même prix , croit Rahul Singh.

En revenant sur deux décennies de missions à l’international, Singh dit qu'il ne ferait qu'une seule chose différemment.