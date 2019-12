Les Fêtes... pas toujours réjouissantes

Le centre de prévention du suicide l'Accalmie, à Trois-Rivières, invite la population à faire appel à ses services, accessibles à toutes heures du jour et de la nuit, même pendant les Fêtes.

Il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter , dit l'intervenante Virginie Ruiz Blanchette. Elle note que le volume d'appels durant les Fêtes varie beaucoup d'une année à l'autre.

Besoin d'aide? 1 866 APPELLE (277-3553)

Appeler pour un proche

Le centre soutient qu'il arrive qu'une personne appelle pour un ami ou un membre de sa famille, par exemple.

Si on voit qu'une personne est en détresse dans notre entourage, on est toujours là aussi pour les proches , explique Virginie Ruiz Blanchette, sachant que la demande d'aide est très difficile pour une personne qui a des idées suicidaires.

Parfois, [en faisant] le pont entre le proche et la personne suicidaire, on est en mesure d'avoir un contact avec des gens qui n'auraient pas nécessairement appelé par eux-mêmes. Virginie Ruiz Blanchette, intervenante à l'Accalmie

Le centre l'Accalmie, qui offre aussi une ressource d'hébergement, tente d'être particulièrement proactif pendant les Fêtes auprès des gens qui ont été hébergés par le passé.