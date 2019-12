L'envolée commerciale des gâteaux Beauceron à l’érable

Vendus à l’année dans plusieurs épiceries, ces gâteaux incarnent le rêve d’un ancien restaurateur de la Beauce devenu entrepreneur.

Si on recule de 9 ans, ce qu’on vendait en un an, on le fabrique maintenant en une semaine , mentionne d’emblée Michel Beaudoin, président et fondateur du Beauceron à l’érable.

De 80 épiceries partenaires en ce moment, l’entreprise rejoindra 300 commerces de la chaîne IGA-Sobeys dès le mois de février.

Fabrication d'un gâteau Beauceron à l'érable

Depuis deux ans, on est en pleine croissance. Michel Beaudoin

Le Beauceron à l’érable est né dans l’ancien restaurant de Michel Beaudoin et sa conjointe.

Elle m'a dit : "quand tu vendras 150 gâteaux par semaine, on fermera le restaurant et on vivra que pour ça". C'est comme ça que ça s'est passé , explique-t-il.

Je disais à mes enfants que le produit sera à travers la province et qu’on va se ramasser en Chine même, soutient M. Beaudoin en souriant. Mais mon rêve était bien ancré, alors quand je mets de l’énergie, ça donne ce résultat.

L'entreprise familiale vit de cette recette de gâteaux à saveur d’érable fait de crème glacée depuis maintenant 12 ans, mais le concept existe depuis bien plus longtemps. Je servais le gâteau à ma table de restaurant, et de fil en aiguille, je l’ai développé, ça fait maintenant tout près de 25 ans.

Michel Beaudoin rêvait de vendre ses produits partout dans la province depuis de nombreuses années. Photo : Radio-Canada

Agrandissement

M. Beaudoin mise sur la congélation pour lui permettre d’offrir un gâteau qui maximise le goût de l’érable de sa région, le tout sans agent de conservation.

Installée à Saint-Joseph, l’usine avait auparavant une superficie de 60 mètres carrés. Aujourd’hui, Michel Beaudoin et ses employés produisent les gâteaux dans 700 mètres carrés.

Pour s’assurer que l’aspect fait à la main de son produit demeure, sans pour autant nuire à l’expansion de l’entreprise, Michel Beaudoin a élaboré des plans pour la machinerie que des ingénieurs ont ensuite créée.

J’ai créé nos outils, je les ai pensés, et avec un spécialiste, on a créé la machine avec mon idée , précise le président.

Avant, les employés travaillaient à la main, mais il y avait des risques de bursites , souligne-t-il. Les machines offrent une meilleure stabilité, plus de rapidité, mais ne changent rien au goût, selon lui.

Au tout début, les gâteaux étaient fabriqués dans un espace de 60 mètres carrés. Maintenant, l'usine est installée dans un local de 700 mètres carrés. Photo : Radio-Canada

Le sirop d’érable de la Beauce est au cœur de la recette du Beauceron à l’érable. Le sirop d’ici a une belle qualité, en raison du territoire, de la neige, des températures, on est choyés.

Le président affirme que le produit se vend à l’année, autant en janvier qu’en juillet.

Avec les informations de Fanny Samson