Vidéotron met la main sur CableAmos

CableAmos dessert présentement la grande région d'Amos ainsi que les secteurs de Lebel-sur-Quévillon, Senneterre et Barraute.

Notre intention de nous implanter en Abitibi-Témiscamingue est bien réelle et la transaction que nous annonçons aujourd’hui en est la preuve. Nous l’avons dit dans le passé : nous évaluerons et saisirons toute occasion de croissance dans la région. Nous avons hâte et nous sommes fébriles à l’idée d’offrir nos services aux citoyens de la région , a affirmé Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron, dans un communiqué.

Si la transaction est approuvée par Innovation, Sciences et Développement économique Canada, elle devrait être effective au printemps 2020.

Nous sommes fiers de passer le flambeau à Vidéotron, a indiqué la direction de CableAmos par voie de communiqué. Ce choix n’est pas un hasard, nous sommes convaincus qu’elle représente l’entreprise la mieux placée pour créer une saine concurrence dans la région. Les besoins de la clientèle évoluent, et seule Vidéotron est en mesure de répondre à cette nouvelle réalité.

Vidéotron souhaite offrir son nouveau service, Hélix, en Abitibi-Témiscamingue.

Le CRTC a d'ailleurs récemment ordonné à Cablevision de céder son réseau Internet à Vidéotron au printemps 2020.