Appel à l’aide dans une carte de vœux : la Chine rejette les allégations de travail forcé

Dimanche, la chaîne d'épiceries britannique Tesco avait annoncé qu’elle cessait la vente de cartes de vœux faites en Chine après la découverte par une enfant de 6 ans d’un message clandestin dans une carte de l'usine Zheijiang Yunguang Printing.

Nous sommes des prisonniers étrangers dans la prison Qingpu Shanghai Chine , peut-on lire en anglais dans la carte représentant un chaton. Forcés de travailler contre notre volonté. S'il vous plaît, aidez-nous et prévenez [une] organisation de droits de l'Homme.

Le message demandait aussi à la personne qui le lirait de contacter Peter Humphrey, un ancien journaliste et enquêteur privé britannique qui a lui-même séjourné dans cette prison en 2014 et en 2015. On lui reprochait, tout comme à son épouse, d’avoir enfreint les lois chinoises sur la vie privée.

Mensonges

Le gouvernement chinois a qualifié toute cette histoire de farce et d’ autopromotion orchestrée par M. Humphrey. La prison Qingpu n’a pas recours au travail forcé de détenus étrangers , a assuré en point de presse un porte-parole de Pékin.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Peter Humphrey raconte avoir été enfermé dans une cage lors de son séjour dans la prison Qingpu de Shanghai. Photo : Associated Press / Frank Augstein

En réplique, Peter Humphrey a accusé à son tour le gouvernement chinois de mentir. L’ex-journaliste croit avoir reconnu l’écriture d’un prisonnier qu’il a côtoyé, a-t-il indiqué à l’Agence France-Presse. Il aurait tout de suite su dans [ses] tripes que c'était vrai , a-t-il raconté.

M. Humphrey n’a pas été forcé de travailler quand il était détenu à la prison Qingpu. Selon lui, personne n’y est d’ailleurs formellement contraint.

Il soutient toutefois que l’établissement carcéral interdit depuis quelque temps aux familles des prisonniers de leur envoyer de l’argent, ce qui force ces derniers à accepter du travail pour lequel ils ne toucheraient qu’une vingtaine de dollars par mois, voire moins.